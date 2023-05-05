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長假電影票房冠亞軍 皆「韓寒製造」 作家成功轉型商人

記者林宸誼／綜合報導
「長空之王」和「人生路不熟」兩部影片的出品公司是同一家「亭東影業」，由韓寒創立。（取材自新京報）
「長空之王」和「人生路不熟」兩部影片的出品公司是同一家「亭東影業」，由韓寒創立。（取材自新京報）

五一假期結束，電影票房格局初定。「長空之王」從預售到開畫，一路領跑，「人生路不熟」隨著口碑發酵後來居上，大有反超成為檔期冠軍的勢頭。但兩部影片背後的出品公司是同一家「亭東影業」，由韓寒創立，始終帶著「韓寒製造」標籤的電影公司。

對於「80後」、「90後」而言，韓寒除了有作家、賽車手的身分外，2015年還成立亭東影業成立，成功轉型為商人。

鈦媒體報導，如果不是本人出現在了首映禮現場，觀眾可能很難將「亭東影業」與韓寒聯繫在一起。「長空之王」這部首次聚焦新時代殲擊機試飛員的電影，有空軍和航空工業集團的鼎力支持。電影最知名的「演員」，既不是王一博也不是胡軍，而是真正的殲20戰鬥機。

拍攝大國重器，需要的是真功夫，亭東影業找來了劉曉世做「長空之王」的導演。雖然沒有過成熟的長篇電影作品，但曾在航空工業集團任職，拍過遼寧艦、運20，先前20年時間都在研究怎麼把戰機拍得好看。

劉曉世透露，「長空之王」除了實拍和特效之外，還用到了最先進的虛擬拍攝技術，在拍攝前收集天空素材，投射到巨大的LED屏幕上，讓演員能夠身臨其境，展現出高空飛行的真實狀態。同時還研發了許多機械裝置，輔助演員演出飛機在大機動、大迎角、尾旋特殊狀態下的反應。

「長空之王」已經是韓寒第二次作為監製參與到電影製作中，上次是2021年的「揚名立萬」。這部在那一年年底橫空出世的黑馬之作，總票房報收9.23億元人民幣(約1.33億美元)，給亭東影業帶來了極大收益。

相比之下，「人生路不熟」還保留著些許韓寒的風格。主旋律和喜劇題材是當下電影市場最容易觸達觀眾的題材，也是對工業化要求很高的題材。能夠同時拿出兩部完成度高、口碑票房都屬上乘的作品，展現出亭東影業打通影視工業體系，成長為成熟製片公司的可能性。

2014年，韓寒的導演處女作「後會無期」橫空出世，斬獲6.28億元票房，作為公路片，沒有採用傳統的敘事結構，碎片化的零散故事與高頻率的金句輸出，都是「韓寒式散文」的影像化顯現。

作為網路時代成長起來的作家，韓寒深諳新媒體宣傳之道，電影裡像「喜歡和愛的區別」、「小孩子才分對錯」等金句在網絡上大面積傳播，至今仍然被觀眾反覆提及。

在那些年「明星作家轉行拍電影」的浪潮裡，韓寒是為數不多的獲得觀眾與行業認可的「導演」，並由此開啟了「韓寒電影」的風格化道路。

2016年4月，韓寒宣布成立亭東影業，公司名字來源於他的故鄉上海金山區亭林鎮亭東村。

電影 導演 遼寧艦

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