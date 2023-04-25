我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

確保糧食安全…中國20年政策下架 「退林還耕」登場

中國新聞組／北京25日電
一會退耕還林，一會退林還耕。（取材自微博）
一會退耕還林，一會退林還耕。（取材自微博）

中國已暫停實施了20年的退耕還林政策，取而代之的是實施砍樹的「退林還耕」，目的是保障糧食安全；有民眾投訴，地方官員為了完成「政治任務」，不惜破壞綠林。

來源：YouTube

中央社引述港媒報導，在「牢牢把握糧食安全主動權」、嚴守耕地保護紅線的要求下，過去一年中國不少地方都在推進「退林還耕」，而這與近年國際局勢不穩、中國重視自身糧食安全有關。

報導表示，有四川成都市民說，當地一條重金打造的「環城綠道」近期就被拆除，用作農耕地塊；當地問政平台反映，當局原先計畫投資400多億元（人民幣，下同）予以打造，但目前部分路段的綠化植物已被拆除，種上了小麥等農作物。

相關平台表示，「修好的綠地景觀花了不少錢，用都沒用幾天就拆了，完全是浪費公帑」。

來源：YouTube

除了這塊繞城綠道，成都城區內多地都在推動復耕；住在高新西區的居民投訴，原本規畫為清水河公園的地塊已基本完工，卻拆除綠化景觀進行復耕。

據報導，周邊居民對此十分憤怒，表示「耕地分布零散，完全沒有實際效益，浪費國家經費」。

對此，多個部門回應指出，這是按政策要求推動復耕，不存在違規；報導引述四川國土資源系統的相關知情人士說，堅守耕地底線是當前自然資源系統內的「重大工作」，對於已建成的公共設施進行「糾偏」拆除，是保護耕地工作的具體執行。

報導指出，不僅四川，打擊「耕地非農化」在過去一年已成為中國地方政府的整治工作，比如在河南開封市南曹鄉，當局就組織了專員專班，對退林還耕做宣傳講解。

報導認為，中國種種重視耕地規模的做法，與近年國際局勢不穩、中國重視自身糧食安全有關；去年俄烏戰爭爆發後，中國更強調「確保18億畝耕地實至名歸」。

對於「退耕還林」政策被叫停，武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文撰文指出，為整改農地「非糧化」，基層幹部出於「政治任務」的需要，只能硬着頭皮上。

他表示，「南方某村，去年被上級硬逼着開荒，村裡只能花了幾萬塊錢開荒。沒想到今年任務更多。村幹部說，再這麼下去，村就要破產了。」

呂德文表示，在一些山區，因人口搬遷，土地荒蕪多年，地方政府鼓勵農民發展果園，種植戶也把身家都投進去了，「好不容易收成了，現在卻要人家砍樹！」

河南 破產 投資

上一則

戴3萬元耳釘半年後 內蒙女官露面…媒體：該有權威結論了

下一則

中國航天日／總設計師：中2030前肯定登月

延伸閱讀

張家界「約死」翻版？四川天鵝林場3人服毒 全都90後

張家界「約死」翻版？四川天鵝林場3人服毒 全都90後
秦嶺大熊貓耳朵被咬掉一塊成V形 養育中心急發聲

秦嶺大熊貓耳朵被咬掉一塊成V形 養育中心急發聲
張家界「約死跳崖」才過半個月 四川3人疑相約服毒自殺

張家界「約死跳崖」才過半個月 四川3人疑相約服毒自殺
四川熊貓吃胡蘿蔔噎到 飼養員急用哈姆立克法搶救

四川熊貓吃胡蘿蔔噎到 飼養員急用哈姆立克法搶救

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅