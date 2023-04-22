華為：破美封鎖 舊ERP系統替換 MetaERP研發自主可控

華為創始人任正非20日在華為MetaERP表彰會上表示，今天華為在軟體上仍落後，但有一天可能會變強大。(取材自新華網)

華為 20日在東莞溪流背坡村園區舉辦「英雄強渡大渡河」MetaERP（企業資源管理軟體）表彰會，會中宣布實現自主可控的MetaERP研發，並完成對舊ERP系統的替換。華為董事、品質與流程IT部總裁陶景文表示，美國的接連制裁，讓華為已經沒有退路，如今華為成功「強渡大渡河」，終於可以宣布，「我們已經突破了封鎖，我們活了下來！」。

每日經濟新聞報導，華為創始人任正非 20日並在華為MetaERP表彰會上表示，「今天我們（華為及合作夥伴）在軟體上仍落後，但有一天可能會變強大」。他還說，華為跟合作夥伴加強合作，為「國家安全」共同奮鬥。

每日經濟新聞報導，ERP系統是企業資源計畫（Enterprise Resource Planning）的簡稱，是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平台。

華為方面表示，作為有史以來牽涉面最廣、複雜性最高的項目，三年來，華為投入數千人，聯合產業夥伴和生態夥伴攻堅克難，研發出面向未來的超大規模雲原生的MetaERP，並成功完成對舊有ERP系統的替換。

2019年5月16日，美國把華為列入實體清單，ERP供應商在幾天內就通知對華為斷供停服。

據澎湃新聞報導，華為董事、品質與流程IT部總裁陶景文表示，ERP作為華為企業經營最核心的系統，支撐華為20多年的快速發展，支撐每年人民幣數千億產值的業務，一旦出問題，相當於自身運行的神經系統出了問題，公司基本業務運轉面臨癱瘓風險，打擊不亞於從現代社會一夜間回退到農耕時代。為了不讓管理退步，同時一併解決舊有ERP系統靈活性差、業務需求響應慢、智能體驗差的問題，唯一出路只能是自研。

「這道影響企業經營生存的『大渡河』突然橫亙在前，華為已經沒有退路，『強渡大渡河』成為唯一選擇。」陶景文表示，面對包含ERP在內的企業作業和管理核心系統的斷供停服，華為現在不僅能造得出來，還換得了，用得好，現在終於可以宣布，「我們已經突破了封鎖，我們活了下來！」

任正非出席表彰會向合作夥伴表示感謝，「我們是在同一條戰壕上的。我們認為今天的成功跟你們分不開，未來的發展跟你們更相關聯」。他還表示，今天在軟體上「我們還是落後的，但是有一天我們可能會變強大。我們跟合作夥伴在一起共同奮鬥，加強合作，為這個國家的安全共同奮鬥。」