中國年度10大考古發現 「鄖縣人」頭骨居首 河南入選3處最多

湖北十堰學堂梁子遺址2022年5月18日挖掘出「鄖縣人」3號頭骨，是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完好的古人類頭骨化石。（取材自中國國家文物局官網）

中國年度十大考古發現公布，2022年的評比一共32項遺址參選，最後10項遺址中，河南 占3處、湖北、山東、山西、陝西、貴州、吉林、浙江則各有1處入選，居首的是2022年發現「鄖縣人」3號頭骨的湖北十堰 學堂梁子遺址。

吉林琿春古城村寺廟遺址，發現渤海國高等級佛寺的遺存。（取材自中國國家文物局官網）

據中國國家文物局官網28日消息，新揭曉的十大考古發現分別是湖北十堰學堂梁子遺址、山東臨淄趙家徐姚遺址、山西興縣碧村遺址、河南偃師二里頭都邑多網格式布局、河南安陽殷墟商王陵及周邊遺存、陝西旬邑西頭遺址、貴州貴安新區大松山墓群、吉林琿春古城村寺廟址、河南開封州橋及附近汴河遺址以及浙江溫州朔門古港遺址。

湖北十堰學堂梁子遺址曾發現兩具約100萬年前的直立人頭骨化石（鄖縣人），2022年5月18日發現「鄖縣人」3號頭骨，是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完好的古人類頭骨化石：山東臨淄趙家徐姚遺址是中國北方地區出土陶器年代最早的，也是中國出土早期陶片數量最多的遺址，同時是華北地區乃至全中國舊新過渡階段的重大考古發現。

山西興縣碧村遺址，絕對年代為西元前2,200年到1,700年。（取材自中國國家文物局官網）

山西興縣碧村遺址主體年代相當於龍山時代晚期及二里頭時代早期，是晉陝大峽谷東岸發現的規模最大一座史前石城，與同期盛極一時的石峁古國遙相呼應；河南偃師二里頭都邑多網格式布局，則在既有考古成果基礎之上，新發現主幹道路及其兩側牆垣，揭示二里頭都城為宮城居中、顯貴拱衛、分層規劃、分區而居、區外設牆、居葬合一的多網格式布局，這是二里頭進入王朝國家的最重要標誌。

河南安陽殷墟商王陵及周邊遺存所新挖掘的兩個圍溝，被證明與商王陵園有明確關聯關係，屬於圍繞商王陵園的隍壕。這些發現改變了商王陵陵園的格局；陝西旬邑西頭遺址1943年由已故中研院院士石璋如發現，是目前涇河流域發現的規模最大的商周時期遺址，為探索「豳」地、「豳師」所在提供重要線索。

貴州貴安新區大松山墓群，其墓葬時代從兩晉一直延續到宋元明時期，是貴州已發掘規模最大、延續時間最長的一處墓地，也是一處全中國罕見的大型地方民族公共墓地。吉林琿春古城村寺廟遺址中的1號寺始建年代約為西元5世紀，是中國境內發現的第一處高句麗佛寺；2號寺的早期佛寺始建年代不晚於渤海國早期，是首次全面揭露的渤海國高等級佛寺。

河南開封州橋及附近汴河遺址始建於唐代建中年間（780到783年），後經五代、宋、金、元、明，至明末崇禎十五年（1642年）被黃河氾濫後的泥沙淤埋，此次挖掘出的州橋石壁是目前中國發現的北宋時期體量最大的石刻壁畫；浙江溫州朔門古港遺址則出土沉船2艘、數以10噸的宋元瓷片以及漆木器、琉璃等，以宋元時期為主，重現了宋元溫州港的繁華景象，並證實溫州為龍泉瓷外銷的起點港。