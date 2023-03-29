行業普遍規定？ 酒店禁成人與父母住一個標間 網吵翻

網友發文詢問，一家三口不能住標準房間嗎。(取材自封面新聞)

一名網友近日發帖稱，她和爸爸媽媽去北京 玩，預訂東城區某酒店的標準間，然而辦理入住時，被前台告知一家三口不能住同一個標間，還說是行業普遍的規定。帖子一出，數百名網友在評論區進行正反大討論。

上游新聞報導，這名被拒的網友納悶，「出去玩了這麽多天，包括在別的地方玩，也沒有前台說不讓一家三口住一間房的。」她還提出一個疑問：「一家三口到底應該怎麽訂酒店呢？」

報導指出，帖子裡提到的酒店是王府井永光酒店，工作人員明確表示，已經成年的一家三口不能住在同一個標間，並說這在北京屬於普遍情況，「我們這邊就是這麽規定的。」而北京速8等知名連鎖酒店的工作人員也是明確表示「已經成年的一家三口不能住同一間標間」，不過全季酒店（北京天壇店）等酒店則表示，一家三口可以住在同一個標間，「只要出示戶口本或者能證明家庭關系的證件就行。」

據北京12345市民專線工作人員表示，關於酒店住宿的具體人數，沒有統一的規定；中國旅遊飯店業協會的工作人員則表示，協會方面並無規定，具體執行標準由酒店自行決定。

網友對此，也進行正反大討論。支持者表示：「行業普遍規定，唬誰呢」、「一家三口出去玩，住一個標間才開心啊」、「一家三口，孩子睡一床，父母睡一床。出門在外，一家人有必要分兩間房嗎」、「兩個人去辦理就行了」、「標間又不是三人間，不然自帶床鋪打地鋪可以住還好幾個」、「那就換一家唄，酒店這麽多，慣的你」、；反對者則表示：「這是有規定的吧」「就不能再開一間嗎，標間本來就只能住兩個人」、「應該住三人間或家庭房，標間是住二成年人」、「標準間不就是兩人間嗎，三人間是三個人睡的房間，旅店這麽說也沒什麽毛病呀」、如果成年了，確實擠在一起不合適了」、「我覺得都出去玩了，該不要這麽摳摳搜搜的吧」。