千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

一段名為「千億集團董事長私下的生活竟是這樣的」的視頻近日在網路上火了，視頻中的男主角是分眾傳媒的創始人江南春，曾在2021年福布斯全球富豪榜中排名第432位。然而，江南春私下生活卻十分簡樸，家中沒有名貴擺設或高級裝修，就連衣櫃裡也都是平價服飾，且多以西裝、襯衫為主，有的還是同一個款式買好幾套，與其財富形成極大的反差，引發網民熱議。

鳳凰網引述「桌子的生活觀」報導，視頻中，記者到江南春家中採訪，發現他的家跟普通人住的沒什麼兩樣，於是問他怎麼不在家裡牆上掛幅字畫，江南春卻回答說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力，所以隨意弄一下就好了」。

至於室內裝潢，江南春說：「他的房子都是母親裝修的，一切按照母親的審美來，媽媽怎麼裝就怎麼裝，他拎包入住就好」。

更讓人意外的是，江南春的衣櫃裡，沒有什麼名貴衣服，款式也不多，基本是以襯衫和西裝為主，甚至同一個款式買了好幾件。他說，襯衫幾乎都是優衣庫、H&M 的，「襯衫如果超過了299元（人民幣，下同，約43.8美元），就會比較難以接受」。

江南春還說，有一次他太太打電話給他，說某個超大牌的西服在搞活動，要不要給他買一件。他一開始拒絕了，後來得知這個大牌打完折才300多元，才讓太太買了兩件回來。

不只江南春，小米 創始人雷軍私下生活也不鋪張，他曾曬出自己的午餐，一個炒菜外加米飯和水果，簡單得略顯「寒酸」。

然而，有些人不是頂級富豪或大公司老闆，卻特別的熱愛炫富。前些日子也在網路上引起熱議的一段視頻裡，一名網紅為女兒辦了超奢華滿月宴，現場不但有許多網紅，還請來大批港星助陣賀喜，萬梓良、湯鎮業在這場滿月宴上，都成了陪襯；且每個賓客，都帶來了數額巨大的紅包，隨便一喊就是幾百萬。

報導稱，這段名為「國岳夫婦女兒滿月宴」的視頻中，先是一台勞斯萊斯開道，緩緩駛入會場；然後穿著王子和公主衣服的主人公，緩緩下車。滿月宴進行時，國岳夫婦推著自己的女兒走進了會場，這輛嬰兒車據說要價5萬元。

事實上這種炫富和招搖的風氣，在短視頻上面愈演愈烈。頭部網紅「辛巴」結婚時，斥資5000萬打造了一整場夢幻婚禮，還邀請了許多港台大牌明星前來助陣。網紅殷世航，被人曝出住在深圳灣的別墅裡面，而這裡的別墅，價格在23萬一坪，隨便一套就是上億。