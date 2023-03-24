我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

10億美元級企業家有969位 中國富豪人數冠全球

記者黃雅慧／綜合報導
農夫山泉董事長鍾睒睒蟬聯胡潤中國首富寶座。（取材自微博）
農夫山泉董事長鍾睒睒蟬聯胡潤中國首富寶座。（取材自微博）

胡潤研究院23日發布「2023胡潤全球富豪榜」，前三名分別是精品之王法國LVMH集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）、特斯拉執行長馬斯克、法國品牌愛馬仕的普耶奇家族（Puech）。榜單顯示，全球10億美元企業家人數比去年減少269位，中國雖減少164位，仍以969位領跑全球，其中，鍾睒睒蟬聯中國首富，全球排名第15。

根據榜單，全球前十名富豪總財富為1.2兆美元，較去年減少1330億美元，其中六位來自美國，三位來自法國，一位來自印度。今年前十大富豪有二位新面孔，分別是美國數據庫軟體公司甲骨文董事長埃里森（Larry Ellison）和法國化妝品牌歐萊雅的梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers），他們擠掉Alphabet聯合創始人佩奇和布林（Sergey Brin）。

相較去年，身價10億美元企業家數量減少8％，共3112位；他們總財富下降10％，為人民幣92兆元。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，今年落榜人數是歷年來最多的一次，新面孔是歷年來最少的一次。受到升息、美元升值等驅動科技泡沫破裂以及俄烏局勢持續影響，共同衝擊全球股市，造成全球「10億美元企業家」人數下降。

此外，亞洲富豪人數多，但歐美富豪財富多。今年富豪榜的亞洲人口占全球57%，新面孔占全球59%，10億美元企業家人數占全球49%，總財富占全球39%。

在中國部分，飲料品牌農夫山泉創始人鍾睒睒蟬聯中國首富，全球排名第15，不過比上一年財富下降4%；阿里巴巴集團創始人馬雲仍進榜前十大富豪，不過，財富輸給後起之秀拼多多創始人黃崢。

胡潤富豪榜中國上榜企業家總財富人民幣22兆元，較去年下降15%。而富豪前十分別是飲料品牌農夫山泉創始人鍾睒睒、網路企業騰訊總裁馬化騰、網路企業字節跳動創始人張一鳴、動力電池廠寧德時代董事長曾毓群、電商平台拼多多創始人黃崢、香港長實集團李嘉誠家族、網路企業董事會主席丁磊、電器品牌「美的」何享健家族、網路企業阿里巴巴集團創始人之一馬雲家族、生豬養殖企業牧原集團秦英林、錢瑛夫婦。

鍾睒睒 農夫山泉 馬雲

上一則

港跨省高鐵票開賣 1張等10小時 市民：耐性大考驗

下一則

曹德旺批大學生畢業考公「磨嘴皮」 網轟：勞動法是廢紙

延伸閱讀

10億美元級富豪 中國969位全球居冠

10億美元級富豪 中國969位全球居冠
胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富

胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富
法國6座新核電廠投資計畫 獲下議院多數通過

法國6座新核電廠投資計畫 獲下議院多數通過
43年前結下緣分 馬雲澳洲「走親戚」

43年前結下緣分 馬雲澳洲「走親戚」

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

2023-03-21 09:00

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款