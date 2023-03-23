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中航司「隨心飛」搶客 298元機票往返成都、深圳

中國新聞組／北京23日電
隨著疫情退去，中國航空業也開始忙碌起來。圖為北京首都國際機場湧現大量旅客。(中新社)
隨著疫情退去，中國航空業也開始忙碌起來。圖為北京首都國際機場湧現大量旅客。(中新社)

春節以後，中國多家航司推出各種「隨心飛」產品，如298元往返機票盲盒、1999元3個月內無限飛行、2000元國際港澳航班任選兩次等；有民眾搶便宜指出，算算每周飛成都，往返只要153元(約22美元)，但有民眾認為便宜機票問題多。業內人士認為，市場已回歸常態，這類產品的影響力有限。

據紅星新聞報導，中國南方航空2023「暢遊中國」推出全國版、探索版、成都天府版、北京大興版、東北版、雲南版六個版本套餐，價格從2499元至4888元不等，但都限定2023年4月3日至2023年7月2日三個月內的航班。

成都林女士一口氣搶購三家「隨心飛」產品。她表示，「以1999元的南航『暢遊中國』的成都天府版套餐為例，如果每個周末都飛，算下來一次往返機票價格在153元左右（不含機建、燃油、兌票費），其中還包含五一假期。」

中聯航則發售「尊享飛」的「隨心飛」類季卡，價格3188元，今年2月22日至5月31日的有效期內，不限次搭乘。還推出298元往返「隨機飛」、298元往返盲盒機票；報導指出，購買這類產品，從成都到深圳有望以298元(約43美元)往返（不含稅）。

四川航空則推出國際、港澳地區「安逸飛」套票，A、B、C三種套票價格從2000元到6900元不等。以2000元的套票A2為例，顧客可以選擇成都-香港、成都-胡志明市、昆明-萬像等三條航線，獲4張經濟艙免票券。

但這類「隨心飛」產品也存在一些問題；「一方面是兌換問題，每個航班的名額有限，熱門時間熱門航班可能會兌換不了。另一方面，有的航空公司臨時取消飛機航班，會打亂很多安排。」

民航業內人士林智傑表示，「但接下來民航將進入傳統的淡季，所以南航可能也是希望利用這個產品在淡季增加航班收入。」但林智傑也認為，「疫情期間一個航班坐不滿一半，『隨心飛』推出正當其時；現在市場已回歸常態，每個航班可兌換的位數量必然有限，這類產品的影響力和作用沒有前兩年那麼大了。」

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