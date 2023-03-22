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防大熊貓萌蘭越獄 北京動物園再加高圍欄

記者林宸誼／綜合報導
2021年在萌蘭翻越圍牆之前，牠曾爬高拆掉了瞄準自己的監控攝影機。(取材自快科技)
2021年在萌蘭翻越圍牆之前，牠曾爬高拆掉了瞄準自己的監控攝影機。(取材自快科技)

大熊貓萌蘭曾因「蓄謀已久的潛逃」而在中國出名，北京動物園曾給萌蘭的院子加欄杆，然而加高圍欄也鎖不住萌蘭驛動的心。最近「萌三太子」的院子圍欄又再一次被加高了。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，萌蘭曾於2021年在北京動物園創下的壯舉，憑藉一熊之力萌蘭不僅翻出了兩公尺多高的圍欄，還差點和遊客來了個零距離接觸。

憑藉高智商高顏值，三太子萌蘭不僅萌翻了一群貓粉，還俘獲了兩位頂流飼養員的心，甚至因為萌蘭的一些行為，讓許多人都懷疑萌蘭是不是要成精了，熊貓人竟然是真實存在。

在動物園裡的每一個天，萌蘭不是在越獄就是在越獄的路上，甚至萌蘭的一舉一動都是為越獄做的準備，2021年在萌蘭翻越圍牆之前，牠曾爬高拆掉了瞄準自己的監控攝影機，開始當天牠先是用了大玩具球墊腳，待直立起身軀後，又抓住細細的噴水管，一步步的翻過了欄杆。

然而越獄這件事就像熊貓吃竹筍，成功過一次就會上癮，如今的萌蘭仍然經常拿著玩具墊腳，時刻準備複刻上次的成功，而且萌蘭憑藉超高的智商還學會了跨界交流。

原來牠透過給麻雀餵食的方式，讓麻雀變成自己的第三隻眼。總結來說，除了戰鬥力低之外，在其他方面萌蘭都是最優秀的，很難不讓人懷疑萌蘭下一步是不是就要成精變成熊貓人。

另外，根據先前北京動物園的公告，旅美大熊貓「丫丫」在回國後，將會與萌蘭成為鄰居，消息公布後許多網友都擔心丫丫會被萌蘭帶壞。

越獄的基因可謂是從小就刻在了萌蘭的骨子裡，萌蘭小時候踩著熊貓「慶小」爬窗戶，再大一點萌蘭更是學會借助工具，透過藍框實現翻牆大業。

快科技報導，大熊貓「萌蘭」，又名「麼麼兒、萌萌仔、胖娃兒、萌三」，2015年7月4日出生於成都大熊貓繁育研究基地。因為在父母兩邊都是第三個出生的孩子，且又是獨胎，「萌蘭」現在和媽媽和兄弟姐妹居住在西直門的北京動物園，所以人稱「西直門三太子」，或者是「萌三太子」。

萌蘭的媽媽萌萌來自北京動物園，性格活潑好動，人稱「北動影后」，中國熊貓界流傳的一句「北二胖南思嘉」，指的是熊貓界兩位標竿性的美女，其中的「二胖」就是萌萌。

萌蘭的爸爸是溫潤如玉的海歸大熊貓美蘭，爺爺奶奶是旅美大熊貓洋洋、倫倫，是美國亞特蘭大動物園的名門望族。

因為爸爸媽媽在和熊貓界就是大明星，所以萌蘭出生時就已經得到很大的關注與知名度。

大熊貓萌蘭曾因「蓄謀已久的潛逃」而出名。(取材自每日經濟新聞)
大熊貓萌蘭曾因「蓄謀已久的潛逃」而出名。(取材自每日經濟新聞)

動物園 北京 亞特蘭大

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