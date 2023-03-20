中游泳選手傅園慧再拋金句：現在是「洪荒阿姨」了

2023年全國春季游泳錦標賽女子50米仰泳決賽在山東青島舉行，傅園慧以27秒87的成績摘銀，廣東汪雪兒和湖北陳潔分別奪得冠亞軍。 （中新社）

在20日晚進行的2023全國春季游泳 錦標賽上，葉詩文在女子200米個人混合泳決賽中摘得銀牌，傅園慧在女子50米仰泳決賽中奪得第三名，兩位泳壇名將均摘得復出後的首枚獎牌。

27歲的傅園慧此前一直受傷病困擾，此番比賽前她在體能等方面準備尚有不足。對於女子50米仰泳決賽中27秒87的成績，她坦言「比自己預想的好很多」。傅園慧說，此前她陷入了強迫自己變強的漩渦中，無法原諒自己出現的任何微小失誤。休息一年中她調整心態，現在更能够享受比賽。

賽後採訪中，傅園慧還特意「點名」葉詩文：「（葉詩文）其實比我努力很多。因為她學業上壓力大，（這樣）還能兼顧訓練，所以她是一個運動員 的楷模。我應該向她學習。」對於

外界有關「洪荒少女」又回來的評論，傅園慧開玩笑說：「現在應該是洪荒阿姨了，小朋友都可以叫我阿姨了，他們看我那個眼神就是看長輩的，感覺特別奇怪。」