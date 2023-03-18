中國馬拉松賽事明顯復甦 今年上半年已133場備案

中國2023年馬拉松賽事復甦明顯。圖為2021年重慶永川馬拉松。（取材自中國馬拉松官方網站）

中國疫情 管控鬆綁後，各項活動逐漸恢復，此前曾經被大規模暫停的馬拉松 賽事也呈復甦趨勢，最新資料顯示，2023年1月1日至6月30日，全中國共備案133場路跑賽事，範圍涉及26個省級行政區。

據人民網消息，「2023中國田徑協會路跑工作會議」17日在江蘇無錫舉行。中國田協現場發布的「2023中國田徑協會路跑工作報告」顯示，從2023年1月1日至6月30日，全中國共備案133場路跑賽事，範圍涉及26個省級行政區，路跑賽事呈現回暖態勢。

世界田聯競賽與活動部路跑賽事經理阿萊西奧（Alessio）透露，2023年已有68家中國賽事組委會透過中國田協向世界田聯申請標牌，包括2場白金標賽事、13場金標賽事、23場精英標賽事和30場世界田聯標牌賽事。

中國馬拉松運動近年來飛速發展。中國田協發布的「2019中國馬拉松藍皮書」顯示，全中國相關賽事從2011年的22場、2014的51場增長到2019年的1,828場，參加人次達712萬。不過當中多數賽事並未有嚴密的監督與裁判，2019年獲得田協認證的賽事僅有357場，占比不到20%。

疫情爆發後，中國馬拉松賽事受到嚴重影響。中國田協曾於2020年1月23日發布通知，要求馬拉松賽事組委會要與地方政府積極溝通，「如有必要，可通過易地、推遲、取消等方式，最大限度降低風險隱患」。爾後在2020年底開始逐漸恢復辦賽，但2021年11月田協又下發通知，要求暫緩舉辦跨省路跑賽事及活動、控制參賽規模。中國馬拉松官方網站的賽事統計，則一直停在2019年。

取而代之的是「線上馬拉松」活動，中國田協統計，截至2022年4月共有435場線上跑步活動覆蓋中國31個省市，參與人次超過百萬人。直到2022年10月底，中國田徑協會副秘書長水濤才公開表示，據疫情防控發展形勢，11月及後期一些地方計劃陸續重啟馬拉松及相關路跑運動賽事，2022年11月6日，指標性的北京 馬拉松睽違2年後開跑，共3萬名跑者參與。