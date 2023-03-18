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新研究：獨居死亡風險高 社牛老人更長壽

中國新聞組／北京18日電
一項研究發現，積極的「社牛」老人比獨居者長壽。圖為重慶沙坪公園裡老人拿著棒球棍跳起廣場舞。(中新社資料照片)
一項研究發現，積極的「社牛」老人比獨居者長壽。圖為重慶沙坪公園裡老人拿著棒球棍跳起廣場舞。(中新社資料照片)

世界人口老齡化的趨勢日益嚴峻，中國是目前老年人口最多的國家，養老是一個大問題，目前全國有3000萬銀髮族仍靠體力活務農維生，還有一些「低齡」退休人士，再就業情況不樂觀；而在壽命延長的研究發現，積極的「社牛」老人比獨居者長壽，網友評論「跳廣場舞更長壽」。

紅星新聞報導，根據2021年第7次全中國人口普查結果顯示，中國65歲及以上人口為1億9064萬人，占13.50%。據估計2027年中國將進入深度老齡化社會，即65歲以上老人比率高於15%；2040年進入超級老齡化社會，即65歲以上老人比率高於20%。

四川大學華西醫院一項研究，據參與社會活動越頻繁，老年人活得越久的可能性越大，與不參加社會活動的老年人相比，偶爾、每月、每周及幾乎每天都參與社會活動的老年人生存時間得到了顯著延長，分別延長了42%、48%、110%及87%。

據報導，研究顯示，獨居可能與心血管疾病、糖尿病、抑鬱症等不良後果相關，獨居會增加65歲以下人群的死亡風險，男性增加41%，女性增加15%。獨居的男性，可能會更容易出現吸菸、飲酒、攝入高鹽食物、減少運動量的現象，死亡風險高於女性。

另據第一財經報導，1億5000萬的60至69歲的「低齡老人」中，有三分之一約5104萬人仍在工作。以從事農林牧漁的人最多，比率高達62.44%，顯示在5104萬人中，有超過3000萬的低齡老人仍從事農林牧漁體力活的務農工作。

除了靠體力活維生的長者外，另外還有一些「低齡老人」是退休人士，他們退休後就業情況並不樂觀。中國招聘平台「前程無憂」的「2022老齡群體退休再就業調研報告」調查顯示，46.7%的老年人重返就業市場為尋求個人和社會價值，19%的求職者希望發揮一技之長，繼續追求職業發展，34.3%的求職者通過再就業補貼家用、增加收入來滿足更高層次的消費需求。

就業 退休 人口普查

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