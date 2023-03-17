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李彥宏：文心一言不是中美科技對抗工具

中國新聞組／北京17日電
百度「文心一言」16日公開，首席執行官李彥宏以影片展示文心一言的能力。（路透）
百度「文心一言」16日公開，首席執行官李彥宏以影片展示文心一言的能力。（路透）

百度16日發布會上，百度總裁李彥宏指出，「文心一言不是中美科技對抗的工具」，是百度服務億萬客戶、賦能各行各業的最新平台。資深媒體人胡錫進則以「欣慰」形容百度挺身而出，也鼓勵中國人支持國產科技，反擊西方的限制。

文匯報報導，「你認為智能交通最適合哪個城市發展？」「請用四川話將以上內容講出來」…，在發布會上，李彥宏現場展示文心一言在五個使用場景的表現，李彥宏說，大家對文心一言的期望是對標ChatGPT，甚至GPT-4，門檻還是很高的。

在展示過程中，文心一言也生成四川話、廣東話等方言語，談到文心一言能不能處理英文的問題，李彥宏肯定地表示「可以處理」。但他承認，文心一言對英文的理解和處理能力現在還沒有中文這麼好，部分原因是因為在訓練數據樣本還不夠大。未來一定要加強信息技術研發，並且能夠拓展訓練數據樣本，提升對英文的理解和處理能力。

在會上，李彥宏強調，文心一言不是中美科技對抗的工具，而是百度服務億萬客戶、賦能各行各業的最新平台，是百度十多年超大規模的研發投入、慢慢積累出來的。無論是什麼樣的公司不可能在幾個月內做出這樣的技術。

美國之音報導，環球時報特約評論員、前主編胡錫進肯定文心一言的發表會表現，他稱看到美國公司OpenAI創新引領全球風尚，他站在圍觀人群中為自己國家有些著急的時候，「文心一言真如宣布的那樣迅速站了出來，在中文世界開闢出競爭的新戰場，還是有些欣慰的」。

胡錫進鼓勵中國人支持國產科技，以反擊來自西方的限制，「我們每個人、每支力量都是民營高科技公司營商環境的一部分，讓我們都成為它不斷優化的促進因素」。

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