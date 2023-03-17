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兵馬俑1號坑三度挖掘 發現佩劍俑解開「王負劍」之謎

中國新聞組／上海18日電
一號坑發掘現場。（取材自央視）
一號坑發掘現場。（取材自央視）

兵馬俑一號坑日前進行第三次發掘，公布多項考古成果，這次挖掘目前清理出陶俑220餘件，陶馬16匹、戰車4乘、鼓2處、鼓槌1處、漆盾1處、籠箙3處，並發現車馬器、兵器、生產工具等共千餘件組。

齊魯晚報網報導，此前考古研究顯示，秦俑一號坑分為11個過洞，本次發掘集中在俑坑的中後部，包括8—11號過洞，8—10號隔牆，以及俑坑的北部邊壁。

來源：YouTube

專家介紹，通過本次考古發掘，進一步發現秦俑一號坑軍陣的部分排布規律。領隊申茂盛介紹，前區排列全部是戰袍俑，是前鋒部隊；兩側是介幘俑，中間的俑頭上是圓髻；後邊則全部是扁髻俑，不同的髮式所處的位置不一樣，可能在作戰過程中承擔的任務也不同。

秦俑一號坑前區排列全部是戰袍俑，是前鋒部隊，兩側是介幘俑，中間的俑頭上是圓髻，圓...
秦俑一號坑前區排列全部是戰袍俑，是前鋒部隊，兩側是介幘俑，中間的俑頭上是圓髻，圓髻的俑後邊全部是扁髻俑，不同的髮式所處的位置不一樣，可能在作戰過程中承擔的任務也不一樣。（取材自央視）

根據密度推算，秦俑一號坑陶俑、陶馬有6000多件，構成車兵、步兵大型方陣，再結合二號坑、三號坑，步兵、騎兵、戰車以及指揮機關交相呼應。現有研究通常認為，這些兵馬俑是秦始皇的衛戍部隊，按照秦漢時期崇尚「事死如事生」的理念，或許這些兵馬俑能反映出秦代排兵布陣、橫掃六國的歷史場景。

長兵器組合。（取材自央視）
長兵器組合。（取材自央視）

據報導，本次考古發掘，秦代「遠射兵器」的真實面貌也清晰起來。目前已發現幾十件長兵器，有鈹和戟這兩種。

鈹。（取材自央視）
鈹。（取材自央視）

鈹是將類似短劍裝在長柄上，與現代的刺刀相像，本次發掘還訂正了過去將鈹視為短劍的錯誤。戟則是前矛後戈的組合體，現場有兵俑手握長兵器，歷經2200多年埋藏，兵器木柄早已腐壞，但兵俑緊握的手勢未改，力量感依然十足。

這張照片記錄了秦俑佩戴青銅劍的最初姿勢。（取材自央視）
這張照片記錄了秦俑佩戴青銅劍的最初姿勢。（取材自央視）

這張考古學家拍下的照片，記錄了秦俑佩戴青銅劍的最初姿勢，「史記·刺客列傳」中關於荊軻刺秦王，有「王負劍，遂拔以擊荊軻」的記載，此發現為「王負劍」的姿勢謎團提供線索。

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