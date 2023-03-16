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重慶魚塘突現直徑10餘米深坑 近2萬斤觀賞魚一夜消失

中國新聞組／北京16日電
魚塘內突然出現一個直徑10餘米的深坑，水和魚都不見了。(取材自極目新聞)
魚塘內突然出現一個直徑10餘米的深坑，水和魚都不見了。(取材自極目新聞)

3月14日凌晨，重慶市北碚區天府鎮文星村一個魚塘內突然出現一個直徑10餘米的深坑，魚塘裡的水和近2萬斤魚一夜之間不見蹤影。目前，當地政府部門已經介入調查此事。

極目新聞報導，有網友14日發布了關於此事的兩段視頻。視頻發布者表示，魚塘是她叔叔家的，位於重慶市北碚區天府鎮文星村。14日上午，叔叔發現魚塘裡出現了一個深不見底的深坑，水和魚都不見了。她叔叔有多個養殖觀賞魚的魚塘，近期才將幾個魚塘的魚攏在事發魚塘裡，總重量近2萬斤。

當日中午11時許，魚塘邊的一棟小房子也出現了垮塌，所幸無人員受傷。

視頻發布者還表示，13日晚上，她的叔叔還到魚塘查看過情況，當時並未發現什麼異常。事情發生後，當地政府的工作人員已經到現場展開調查。

據報導，重慶市北碚區天府鎮政府工作人員指出，他們已知曉此事，正在處理中，相關情況已經上報給上級部門，此事未造成人員傷亡。

14日下午，重慶市北碚區委宣傳部官方微博發布通報稱，14日凌晨4時左右，北碚區天府鎮文星村一魚塘發生地面塌陷，無人員傷亡。接報後，天府鎮、區規資局、區應急局、駐守208地質隊等有關單位第一時間趕赴現場開展應急處置。目前，事故原因正在調查，相關排危除險工作正有序推進。

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