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杭州「搶人」 35歲以下大專畢業生就業即可市區落戶

中國新聞組／北京14日電
杭州「搶人」擬放大招，讓大專畢業生可市區落戶；圖為早前杭州一家科技企業在浙江某大學的春招會。（取材自微博）
杭州「搶人」擬放大招，讓大專畢業生可市區落戶；圖為早前杭州一家科技企業在浙江某大學的春招會。（取材自微博）

杭州繼日前為提振出生率，拋出發放生育補助政策後，進一步全面放開縣域落戶政策，包括大專畢業生、碩士等符合條件者，可在市區辦理落戶。

綜合媒體報導，杭州市政府網站13日發布「關於進一步深化戶籍制度改革的實施意見（徵求意見稿）」徵求意見稿。內容包括進一步放開學歷落戶。對已在杭州市區落實就業單位的35周歲以下（以下不含本數，下同）的普通高校大專學歷畢業生，可在市區辦理落戶； 45周歲以下普通高校碩士研究生可以「先落戶後就業」。全面放開縣域落戶政策。全面放開桐廬、建德、淳安三縣（市）城鎮落戶條件，建立以合法穩定住所或合法穩定就業為條件的經常居住地登記戶口制度，增加縣城吸引力。

另據此前報導，在2月22日舉行的杭州市十四屆人大三次會議第三次全體會議上宣布，今年首次補助生育二孩、三孩夫妻；擬向二孩家庭發放一次性補助5000元（人民幣，下同）、三孩家庭一次性補助2萬元。

按照2022年人口出生率測算，此次發放育兒補助總金額預計在1.4億元左右，將覆蓋2.5萬個家庭。

報導說，截至2022年末，杭州市常住人口達到1237.6萬人，比去年增加17.2萬人，常住人口數量持續增加；從年齡構成上來看，人口老齡化問題值得關注。在2022年末杭州市常住人口中，60歲及以上人口占18.4%，比去年上升1.1個百分點。65歲及以上人口為163.8萬人，比上年上升0.8個百分點。

2017年以來，杭州一孩生育率總體平穩，但二孩、三孩出生率直線下降，適齡市民對於二孩及三孩生育意願明顯偏低。

杭州市人口監測數據顯示，二孩占出生人口比例在2017年達到最高52.11%後，逐年下降。以2022年為例，二孩出生人數1.92萬人，占比僅35.94%，低於2015年全面二孩政策前38.77%的二孩占比水平。

杭州市衛健委相關負責人表示，調研顯示影響二孩、三孩出生率的主要因素是生育、養育、教育的壓力，因此杭州將育兒補助對象確定為這部分家庭，通過減輕相應負擔來提升生育信心，促進人口長期均衡發展。

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