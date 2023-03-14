大熊貓坐著喝飲料？ 廣州動物園「雅一」這招讓遊客讚聰明

廣州動物園的大熊貓「雅一」發現遊客掉落的飲料，好奇的撿起來喝。 （視頻截圖）

中國「國寶」熊貓向來是動物園 裡的明星，一舉一動都受到民眾關注。廣東廣州動物園12日就發生一件妙事，遊客在參觀時不小心將飲料下掉入熊貓柵欄裡，好奇的大熊貓「雅一」不但將飲料撿來喝，還將飲料倒在身上「洗頭」，急得場邊遊客大喊「不可以」，保育員發現後也馬上把瓶子撿走。

廣州動物園的大熊貓「雅一」發現遊客掉落的飲料。 （視頻截圖）

來源：YouTube

據搜狐千里眼視頻畫面顯示，大熊貓雅一對這個天上掉下來的「東西」十分感興趣，牠試了幾次就將飲料的瓶蓋轉開，開瓶嘗了幾口。牠在把玩飲料之際，還把裡面殘餘的飲料倒在身上。視頻在微博 上流傳，很快就超過了1020萬次觀看。

對此，廣州動物園回應稱：謝謝大家關心，早上保育員發現後馬上把瓶子撿走，正密切留意雅一的身體狀況。

廣州動物園的大熊貓「雅一」發現遊客掉落的飲料，好奇的撿起來喝。 （視頻截圖）

快科技報導，廣州動物園大熊貓館裡的「星一」和「雅一」是一對兄妹，也是園內的明星。野外大熊貓的壽命一般為18至20歲，圈養狀態下可超過30歲，10歲的星一和雅一正處於年輕力壯的階段。

雖然這次不是投餵，但大熊貓誤食外來食物，的確存在風險。日前，有遊客給成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓花花投餵甘蔗，就被保安第一時間撿出。園方解釋，私自投餵可能給牠們帶來不可逆的傷害，甚至死於非命。

對於雅一的可愛行為，有網友誇讚熊貓「喝飲料」意外很聰明，顛覆了過往對牠們的印象；不過也有不少人憂心「不會弄傷熊貓的腸胃？」也有網友想起日前被潑水驚嚇的大熊貓福莞，希望參觀「國寶」的遊客都能更小心。