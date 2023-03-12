中國車企「自殺式」降價 86款跟進 東風最低6折被搶光

東風系燃油車降價，被指引發一場「自殺式」行業大戰。圖為示意圖。(取材自知乎)

3月初，一組關於「湖北省史上最強購車優惠季開啟」的宣傳海報，打響中國汽車 市場「價格戰」最響一槍。隨後比亞迪、長安兩家「領頭羊」官宣入場，奇瑞也於11日加入戰局。據南方都市報不完全統計，迄今已有超86款車型降價。業界人士評論：「這種價格戰不是零和博弈，這是負和博弈，是自殺式的降價。」

澎湃新聞報導，中國汽車市場今年開局不利，前2月銷售慘淡，多地為刺激汽車消費紛紛出招。其中，湖北省聯合當地央企東風汽車祭出高額補貼，有車型等於打六折，立即被搶購一空。

由東風汽車掀起的降價潮席捲全中國，眾多消費者熟知的品牌幾乎都透過車商補貼或經銷商降價等方式參與其中。例如在上海，一汽大眾推出2萬元人民幣(約2893美元)現金補貼以及免息貸款，一汽奧迪旗下A6L則在多個門店都有高達8萬元的折扣。

另比亞迪3月限時營銷活動，特定車直接降價6800元和8800元，另長安汽車也有直接補貼2萬2000元現金，限量1萬輛活動，補貼後起售價低於15萬元。

車企人士直言這種是自殺式的降價，對產業存在悲觀情緒。因為對個別消費者投下數萬元的補貼，在車企年銷百萬輛的總量裡，就是上億元成本增加。以長安汽車限量1萬輛、補貼2萬2000元現金的活動為例，其總規模就達到了2億2000萬元。

車企人士認為，特別是降價又帶來「觀望」心態，本來一輛車10萬元，一個月可以賣5萬輛，現在價格戰打得消費者不敢買，9萬元甚至可能只賣出去4萬輛，效應不容小覷。

一位住在上海的卓女士就是如此，她原計畫今年年初購買一輛電動車 ，但隨著特斯拉 降價，她也變成了「等等黨」，並說現在好像車型選擇越來越多了，就是想再等等看。而在社交網站上，也有許多類似觀望情緒濃厚的消費者。

南方都市報報導則指出，年初特斯拉等電動車紛紛降價後，二手車商已遭遇一波挑戰，如今，降價風颳到傳統燃油車市場，不少二手車商自嘲「車市變菜市」、「一天一個海鮮價」，不少人已經開始採取保守打法，儘量縮減庫存周期，加快周轉率，以免因為新車價格波動經受更大的損失。