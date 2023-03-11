信息量好大 央視報導山東艦將出島鏈和遼寧艦「雙艦合璧」
去年山東艦如期完成既定作戰能力目標，取得了戰備訓練的「通行證」。央視9日引用山東艦一名艦員的話稱，「在不久的將來，我們將與遼寧艦編隊共赴遠海深藍。」上述報導細節被認為釋放大量信息。軍事專家表示，解放軍高調宣布山東艦即將遠航或和遼寧艦「雙艦合璧」，預告山東艦已具備遠海訓練條件，在不久的未來，將會出島鏈，前往太平洋。
環球網報導，軍事專家表示，山東艦和遼寧艦若展開雙航母編隊訓練，將更有利於維護國家主權、安全和發展利益。山東艦某部門副部長戴建方表示，「隨著經歷檢驗的戰法戰術越來越多，我們挺進深藍的底氣也越來越足了。」
戴建方強調，航空保障能力是航空母艦最核心的作戰能力，山東艦「從單波次最大出動量的提升，到單位時間內最大出動量的突破，不僅僅是數字的變化，也是戰鬥力的提升，更是中國航母人不斷突破自我，超越自我的艱辛探索和跋涉。」
央視報導稱，遼寧艦的發展是十年磨一「艦」，那麼山東艦的跨越則駛入了快車道。2012年和2019年，兩艘航母先後加入人民海軍戰鬥序列，它們就像兩個親密的戰友，在海天之間，展開了一場航母版的「比、學、趕、幫、超」。
中國首艘國產航母山東艦於2019年12月17日入列，迄今為止，公開報導中未見山東艦出島鏈赴西太平洋訓練。相較而言，首艘航母遼寧艦於2012年9月25日入列，4年多之後的2016年12月24日，遼寧艦編隊首次赴西太平洋海域開展遠海訓練。當年對於航母何時進行遠海訓練，國防部新聞發言人楊宇軍曾回應，航母不是「宅男」，不可能總待在軍港裡面，將來航母肯定是要去遠航的。
軍事專家宋忠平接受環球時報採訪時也表示，「從央視報導的信息來看，山東艦在不久的未來將會出島鏈，前往太平洋，甚至印度洋。尤其值得注意的一個關鍵信息是，山東艦和遼寧艦可能會雙艦合璧，打造雙航母戰鬥群的戰鬥力和保障力，這是非常重要的一個信息。」
宋忠平認為，如果兩艘航空母艦聯合開展訓練，會達到「1+1>2」的效果，這會讓中國航母戰鬥群的戰鬥力、保障力更強，對維護國家主權、安全和發展利益帶來更大的幫助。
央視的報導中提及，山東艦取得了戰備訓練的「通行證」，這表明山東艦已經具備了遠海訓練的能力。宋忠平解釋稱，在航母上，包括艦載機飛行員在內的各個崗位都需要按照大綱所規定的訓練課目展開訓練，層層考核，持證上崗。一旦按規定完成訓練、考核，持證上崗，這表示航空母艦上全部艦員都具備了戰備訓練的「通行證」；與此同時，各崗位在單獨考核的基礎上進行聯訓，形成整個航母戰鬥「通行證」。
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