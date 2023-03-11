信息量好大 央視報導山東艦將出島鏈和遼寧艦「雙艦合璧」

中國首艘自製航母山東艦(見圖)完成訓練，取得「通行證」，將與遼寧艦「雙艦合璧」。(取材自南部戰區微博)

去年山東艦如期完成既定作戰能力目標，取得了戰備訓練的「通行證」。央視9日引用山東艦一名艦員的話稱，「在不久的將來，我們將與遼寧艦 編隊共赴遠海深藍。」上述報導細節被認為釋放大量信息。軍事專家表示，解放軍 高調宣布山東艦即將遠航或和遼寧艦「雙艦合璧」，預告山東艦已具備遠海訓練條件，在不久的未來，將會出島鏈，前往太平洋。

環球網報導，軍事專家表示，山東艦和遼寧艦若展開雙航母編隊訓練，將更有利於維護國家主權、安全和發展利益。山東艦某部門副部長戴建方表示，「隨著經歷檢驗的戰法戰術越來越多，我們挺進深藍的底氣也越來越足了。」

戴建方強調，航空保障能力是航空母艦最核心的作戰能力，山東艦「從單波次最大出動量的提升，到單位時間內最大出動量的突破，不僅僅是數字的變化，也是戰鬥力的提升，更是中國航母人不斷突破自我，超越自我的艱辛探索和跋涉。」

央視報導稱，遼寧艦的發展是十年磨一「艦」，那麼山東艦的跨越則駛入了快車道。2012年和2019年，兩艘航母先後加入人民海軍戰鬥序列，它們就像兩個親密的戰友，在海天之間，展開了一場航母版的「比、學、趕、幫、超」。

中國首艘國產航母山東艦於2019年12月17日入列，迄今為止，公開報導中未見山東艦出島鏈赴西太平洋訓練。相較而言，首艘航母遼寧艦於2012年9月25日入列，4年多之後的2016年12月24日，遼寧艦編隊首次赴西太平洋海域開展遠海訓練。當年對於航母何時進行遠海訓練，國防部 新聞發言人楊宇軍曾回應，航母不是「宅男」，不可能總待在軍港裡面，將來航母肯定是要去遠航的。

軍事專家宋忠平接受環球時報採訪時也表示，「從央視報導的信息來看，山東艦在不久的未來將會出島鏈，前往太平洋，甚至印度洋。尤其值得注意的一個關鍵信息是，山東艦和遼寧艦可能會雙艦合璧，打造雙航母戰鬥群的戰鬥力和保障力，這是非常重要的一個信息。」

山東艦編隊訓練。(取材自微信)

宋忠平認為，如果兩艘航空母艦聯合開展訓練，會達到「1+1>2」的效果，這會讓中國航母戰鬥群的戰鬥力、保障力更強，對維護國家主權、安全和發展利益帶來更大的幫助。