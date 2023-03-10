美封鎖有漏洞 中或繞道獲取高階晶片

媒體報導，中國的AI業者可透過第三方管道，繞過美國的出口管制，取得或利用美國高階晶片。 (取材自每日經濟新聞)

美中科技戰，關鍵微影設備商艾司摩爾（ASML）已加入美國號召的「制中聯盟」，但半導體業者透露，中國仍試圖透過第三方取得生產人工智慧（AI ）的晶片 ，甚至先進微影設備，美國邀日本及荷蘭合組的聯盟，恐還無法全數阻斷中國發展高階運算晶片之路，對ASML而言，一旦中國找到破口，恐斷了ASML在中國的商機。

ASML目前是全球微影設備最先進的設備商，在美國限制14奈米以下的先進半導體設備或零組件賣給中國後，ASML不願開罪美國，同步停止7奈米以下先進製程必備的極紫外光（EUV）賣給中國，近期更加入美國籌組的聯盟，將用於成熟製程的深紫外光（DUV）設備賣給中國。

半導體設備業者說，ASML是在大量出貨給中方後，才勉為其難加入制中行列，ASML也擔心萬一歐盟不同調，反而給其他國家助攻中國的機會，阻斷後續向美爭取轄免之路，因此疾呼歐盟也應加入制裁行列。

不過，想全盤封鎖中方取得AI或高效能運算晶片之路，恐怕不會那簡單。

英國金融時報報導，中國的AI業者仍可透過第三方管道，繞過美國的出口管制，取得或利用美國高階晶片，暴露華府對北京 的尖端技術封鎖可能有漏洞。

報導說，被美國列入制裁名單的中國AI監控公司，利用雲端服務商和第三方的租賃協議，也透過在中國的子公司購買晶片，仍取得被禁的技術。

知情人士指出，2019年被華府列入黑名單的科大訊飛，便一直以租用的方式取得輝達的A100晶片。與科大訊飛同期遭到制裁的商湯科技，則利用中間商購買了被美國禁止的零組件。

工研院產經研究所研究總監楊瑞臨表示，多年來一直有其他非美系的研究機構，雇用很多中國籍專家，協助中國半導體發展，美國全力阻斷中國取得先進EUV、DUV甚至蝕刻設備，短期確實會重創中國半導體發展，但只是時間拉長，北京一定會找到突破口，至於這些突破口，相信美國也知道。