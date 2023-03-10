我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

美封鎖有漏洞 中或繞道獲取高階晶片

記者簡永祥／綜合報導
媒體報導，中國的AI業者可透過第三方管道，繞過美國的出口管制，取得或利用美國高階晶片。 (取材自每日經濟新聞)
媒體報導，中國的AI業者可透過第三方管道，繞過美國的出口管制，取得或利用美國高階晶片。 (取材自每日經濟新聞)

美中科技戰，關鍵微影設備商艾司摩爾（ASML）已加入美國號召的「制中聯盟」，但半導體業者透露，中國仍試圖透過第三方取得生產人工智慧（AI）的晶片，甚至先進微影設備，美國邀日本及荷蘭合組的聯盟，恐還無法全數阻斷中國發展高階運算晶片之路，對ASML而言，一旦中國找到破口，恐斷了ASML在中國的商機。

ASML目前是全球微影設備最先進的設備商，在美國限制14奈米以下的先進半導體設備或零組件賣給中國後，ASML不願開罪美國，同步停止7奈米以下先進製程必備的極紫外光（EUV）賣給中國，近期更加入美國籌組的聯盟，將用於成熟製程的深紫外光（DUV）設備賣給中國。

半導體設備業者說，ASML是在大量出貨給中方後，才勉為其難加入制中行列，ASML也擔心萬一歐盟不同調，反而給其他國家助攻中國的機會，阻斷後續向美爭取轄免之路，因此疾呼歐盟也應加入制裁行列。

不過，想全盤封鎖中方取得AI或高效能運算晶片之路，恐怕不會那簡單。

英國金融時報報導，中國的AI業者仍可透過第三方管道，繞過美國的出口管制，取得或利用美國高階晶片，暴露華府對北京的尖端技術封鎖可能有漏洞。

報導說，被美國列入制裁名單的中國AI監控公司，利用雲端服務商和第三方的租賃協議，也透過在中國的子公司購買晶片，仍取得被禁的技術。

知情人士指出，2019年被華府列入黑名單的科大訊飛，便一直以租用的方式取得輝達的A100晶片。與科大訊飛同期遭到制裁的商湯科技，則利用中間商購買了被美國禁止的零組件。

工研院產經研究所研究總監楊瑞臨表示，多年來一直有其他非美系的研究機構，雇用很多中國籍專家，協助中國半導體發展，美國全力阻斷中國取得先進EUV、DUV甚至蝕刻設備，短期確實會重創中國半導體發展，但只是時間拉長，北京一定會找到突破口，至於這些突破口，相信美國也知道。

晶片 AI 北京

上一則

美媒：美歐謀組「礦產買家俱樂部」目標是中國

下一則

美施壓 荷蘭對中晶片禁令擴大 分析：激發中國自立自強

延伸閱讀

美國南平同鄉會理事會換屆 擴大為鄉親服務

美國南平同鄉會理事會換屆 擴大為鄉親服務
日荷晶片出口管制太多「未決定」 相關業者陷五里霧中

日荷晶片出口管制太多「未決定」 相關業者陷五里霧中
拜登政府新預算 加碼數十億美元要「勝過中國」

拜登政府新預算 加碼數十億美元要「勝過中國」
人大選舉 習近平3度當選國家主席

人大選舉 習近平3度當選國家主席

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她覺得很委屈，要求公司依法給予她經濟補償。（視頻截圖）

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

2023-03-04 08:00

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客