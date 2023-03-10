趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

今年1月由外交部發言人轉任外交部邊海司副司長，被視為「發配邊疆」的趙立堅 ，從公眾視野「消失」近兩個月後，近日被網民「偶遇」。據網民貼出的照片，趙立堅在廣西壯族自治區防城港市巡視，並與「大清國欽州界」石碑合影。不少網民看了他的身影後說，趙立堅似乎變「圓潤了」，穿的衣服像學校裡的「班主任」，「戰狼」氣勢不再且憔悴許多。

綜合微博 消息、文學城報導，趙立堅1996年開始在外交部工作，曾在外交部亞洲司、中國駐巴基斯坦大使館 、中國駐美國大使館任職。兩次被派往巴基斯坦共八年。2020年，調任外交部新聞司副司長、成為外交部第31任發言人。2023年1月，轉任外交部邊海司副司長。由於趙立堅一向被視為中國戰狼外交的代表之一，這項職務調整當時被外界視為是將其「發配邊疆」。

趙立堅今年1月中旬職務變動後，鮮少公開露面。近日，超話粉絲大咖「可愛多趙蜀黍」微博發文，附圖顯示「網民在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅」，並貼出一張趙立堅與「大清國欽州界」石碑合影的照片。這是趙立堅1月初調任外交部邊界與海洋事務司副司長後，最新一次「露面」。引起網民熱評。