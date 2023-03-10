廣州、深圳「身家」被超車 「滬京蘇杭」取代北上廣深

蘇州搶入最富50強排行榜第3名，圖為蘇州的地標「東方之門」。(取材自築訊網)

中國一項城市財富調查顯示，民眾熟知的「北上廣深」超一線城市格局被徹底打破，「滬京蘇杭」列前4，而深圳已排到十名開外。

這項調查是以「城鎮居民人均可支配收入」為標準來衡量中國最富50城，居民人均可支配收入是指：居民可支配收入除以常住人口數得到的平均數。居民可支配收入，就是居民能夠自由支配的收入，就是能真實用於消費、投資和儲蓄的收入。

據「財經十一人」統計調查，城鎮居民人均可支配收入50強城市，上海、北京 、江蘇蘇州、浙江杭州位列中國全國前四。前十的城市中，江蘇省占3城，浙江省占4城，珠三角僅廣州一城入選排名第5，而深圳僅排第11名。

各城市的城鎮居民人均可支配收入排名與人均GDP排名存在較大差異。譬如2022年鄂爾多斯人均GDP為25.9萬元，排名全國第一；克拉瑪依人均GDP23.7萬元，排名第二。兩地的人均GDP遠遠高於北京的19萬元、上海的17.9萬元。但這兩城的鎮居民人均可支配收入卻未進入中國城市30強。

深圳在最富城市調查中僅名列第11。圖為深圳福田的CBD中央商務區。（中新社）

報告分析，深圳未能進入高位的原因是，雖然深圳常住人口為1756萬人，但戶籍人口僅628萬人，占比為35.8%，遠低於北京（64.6%）、上海（60%）和廣州（53.8%）。在一線城市中，戶籍人口的平均收入往往高於非戶籍人口。且深圳有大量從事第二產業、無戶籍的工人，這一群體人均收入低於平均水準，從而拉低深圳的數據。

從工資收入看，深圳以人均59095元（人民幣）排中國全國第一，上海、北京、廣州進入前四。但在最富50城裡，惟深圳和東莞兩個城市的轉移淨收入為負數。報告解釋，由於深圳居民絕大部分的外來人口尤其是青壯年就業 人口，在收入增加的同時會相應增加「社保支出」、「個稅支出」、「贍養支出」、「外來人員寄帶回家支出」等轉移性支出，最終使轉移淨收入小幅負增長。東莞境況亦類似。

在「最富50城」中，長三角城市占前15強的80%。20強中，長三角城市有14個，占比仍高達70%。30強中，北方城市僅有北京和3個山東城市：青島、濟南、東營。40強中僅成都為西部城市，排第40名。

這項調查是中國境內的地級以上城市，不包括香港、澳門 、台灣。