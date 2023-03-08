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養豬爸等下崽 在豬圈搭床顧娃…關鍵時刻 至少能陪孩子

中國新聞組／北京8日電
男子在豬圈內給兒子搭了一個臨時床位。（取材自極目新聞）
男子在豬圈內給兒子搭了一個臨時床位。（取材自極目新聞）

河南南陽唐河縣楊姓男子為了照顧100多頭剛出生豬崽，及自己2歲的兒子，在豬圈內給兒子搭了一個臨時床位。他說，最近一周是一年養豬最關鍵的時候，他臨時搭了個床位挺過這幾天，「至少能陪孩子」。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻中，一個孩子睡在一張搭建在豬圈中的床上，一旁有十多頭豬正在進食，還有不少豬崽正在睡覺。而床上的男孩正津津有味地看著手機裡的動畫片，床上還放著一包薯片和火腿腸。

楊先生介紹，他今年27歲，有兩個兒子。大寶今年5歲，在幼兒園上中班，二寶今年只有2歲。他在鄉下老家開了一間養豬場，同時照顧二寶；太太則在唐河縣城一所學校工作並照顧大寶。

「前兩天場裡的豬陸續開始下崽，我根本走不開」，楊先生表示，豬下崽這一周，是一年到頭最關鍵的時候。剛出生的小豬怕冷，需要專門準備取暖燈，除此之外，他還要給小豬打疫苗、剪尾巴等等，「要時時刻刻盯著，就怕小豬生病」。

雖然養豬場和楊先生的老屋距離很近，但楊先生還是不敢讓兒子一個人待在老屋裡，「萬一孩子自己亂跑，走丟了呢？」為此，他特地在豬圈給兒子搭了一個臨時床位。楊先生說，雖然豬圈比較髒，味道也不小，但孩子能時時刻刻在他身邊，他會安心得多。

楊先生欣慰地說，二寶非常乖巧聽話，雖然養豬場環境並不好，看起來委屈了孩子，但孩子也從不哭鬧，「這一周過去之後，時間上我就自由多了，到時不會再讓孩子在豬圈」。

男子在豬圈內給兒子搭了一個臨時床位。（取材自極目新聞）
男子在豬圈內給兒子搭了一個臨時床位。（取材自極目新聞）

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