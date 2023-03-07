在床上被晃醒…廣東河源4.5級地震 廣州深圳震感強烈

廣東河源市東源縣發生4.5級地震，震源深度10公里。（取材自微博）

3月8日5時15分，廣東河源市東源縣發生4.5級地震 ，震源深度10公里，震中位於北緯23.84度，東經114.52度的新豐江水庫。地震造成當地震感強烈，香港 天文台接獲過百名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持幾秒。廣州、佛山、深圳等地有強烈震感。

據香港文匯網，截至目前，暫未收到人員傷亡和財產損失的報告，正繼續搜集和追蹤監測地震情況。

在近一個月前，2023年2月11日10時41分，河源市源城區曾發生4.3級左右地震，震中位置靠近新豐江水庫。專家表示，兩次地震震中位置相隔較遠，可以確定兩次地震並無關聯。

在微博 上，廣東多地網友表示有震感，東莞很多人凌晨被震醒，「感覺搖晃了有5秒左右」還有不少東莞市民收到了地震預警信息。

地震發生時，河源東源縣城有住戶家中監視器畫面顯示，室內發生明顯搖晃；同一時間，河源大學城一名住戶家中安裝的閉路電視顯示：魚缸的水和牆壁的電視機發生了明顯晃動。另外，身在廣州、梅州、東莞、深圳等地的網民均表示有震感。

當日上午，「廣州鐵路」微博發布消息稱，為確保旅客列車及旅客安全，途經贛深高鐵河源北至博羅北站間部分列車暫停運行。受此影響，途經該區段的列車將出現不同程度晚點。

距離震中151公里的廣州市，有許多人在微博等社交媒體上表示心情緊張，並反映震感明顯：「晃得很明顯，門窗都響了。」「海珠震感超明顯這次，床在搖窗在響樓在晃外面的樹沙沙聲，我都嚇傻了。」「今天的震感太明顯了，作為一個廣州人，第一次在床上直接被晃醒了，還以為床底有人。」

另據中新社報導，廣東省地震局分析說，根據此次震中附近構造特徵、歷史地震活動、地震序列類型、地球物理學異常等綜合分析認為，原震區近幾日發生5.0級以上地震的可能性不大。

中國地震台網中心官方微博「中國地震台網」清晨5時20分左右在微博發文說，據中國地震台正式測定，廣東河源市東源縣5時15分發生4.5級地震，震源深度10公里。

廣州日報隨後報導，震中位於廣東省河源市東源縣新迴龍鎮附近，「經了解，廣東河源市區震感強烈。震中當地未接到人員傷亡和財產損失情況報告，當地民眾情緒穩定」。