現實版打賞「刷飛雞」 浙江「討飯戲」觀眾拋活雞上台

浙江某地婺劇演出現場有觀眾打賞活雞，網友笑稱是現實版「刷飛雞」。（視頻截圖）

網路直播中常見粉絲為直播主打賞，刷飛機、火箭送出虛擬禮物，近日網路上廣傳浙江某地婺劇演出現場，只見村民們拋撒泡麵、飲料等禮物，就連活雞也被扔上舞台，被網友們稱為現實版「刷飛雞」，觀眾除了送禮物外也會給紅包，演員有時就可分到數千元打賞。

極目新聞報導，浙江一小村中，近日有劇團表演婺劇，劇團負責人黃先生表示，「這是婺劇裡的曲目《麻風告狀》，有人叫它討飯戲，也有人叫它打彩戲」，曲目廣受群眾歡迎，演出氛圍比較熱烈，經常會有觀眾給演員打賞送禮物。

影片中一名身著戲服的演員雙膝跪在舞台之上，周圍散落著不少罐裝飲料、桶裝方便麵，甚至還有成箱的啤酒，而且台下觀眾還在不停地向舞台上拋撒紅包。演員連聲致謝，只見台下觀眾熱情不減，繼續打賞，幾隻活雞也被拋上了舞台，其他演員不得不走上舞台幫忙抓雞，以防牠們四處亂竄。

熱鬧的一幕被網友拍下發到網上，引發熱議，有網友戲稱這是現實版的打賞「刷飛雞」。

婺劇演員張先生透露，前幾天的演出中，就收到觀眾送的6隻活雞，也會有現金、紅包打賞；至於收到現金後，演員和劇團會按比例進行分成，有時一場戲可以分到三、四千元人民幣。