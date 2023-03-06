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10天內 中國科技部長二度談ChatGPT：像梅西踢球

中國新聞組／北京6日電
第14屆全國人民代表大會第一次會議5日舉行首場「部長通道」採訪活動。科學技術部部長王志剛接受採訪。(新華社)
第14屆全國人民代表大會第一次會議5日舉行首場「部長通道」採訪活動。科學技術部部長王志剛接受採訪。(新華社)

由OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，近期十分火熱。連在中國，科技部部長王志剛十天內就二度以足球名將梅西解釋ChatGPT。

香港01報導，5日上午，第14屆全國人民代表大會第一次會議舉行開幕會。開幕會結束後舉行首場「部長通道」採訪活動。工業和信息化部部長金壯龍、科技部部長王志剛、生態環境部部長黃潤秋接受訪問。

澎湃新聞報導，在「部長通道」採訪活動上，科技部部長王志剛再提梅西。

他在回答ChatGPT有關問題時稱，ChatGPT出來以後，引起了大家的關注。實際從技術本身源頭來講，它叫做NLP、NLU，也就是自然語言處理和自然語言理解，這兩方面已經研究了很多年。ChatGPT之所以引起關注，在於它作為一個大模型，有效結合了大數據、大算力、強算法。它的計算方法有進步。同樣一種原理，在於做得好不好。比如發動機，大家都能做出發動機，但質量是有不同的。

「踢足球都是盤帶、射門，但是要做到梅西那麼好也不容易。」他說，從這一點看，ChatGPT在技術進步上，特別是保證算法的實時性與算法質量的有效性上，非常難。我們通過計算是可以把人的自然語言進行理解並且進行對話，但是要達到實時效果是不容易的，這方面OpenAI有它的優勢。我們國家在這方面也作了很多布局，在這個領域的研究也進行了很多年，並且有一些成果，但目前要達到像OpenAI的效果可能還要拭目以待。

據報導，此前，在國務院新聞辦公室2月24日舉行的「權威部門話開局」新聞發布會上，王志剛也以梅西舉例。他當時稱，ChatGPT確實挺熱，科技成果具有兩面性，ChatGPT本身是一個大模型，有優勢、有進步的點。有人比喻，踢足球就盤球、帶球、射門幾招，但要做到梅西那樣比較難。

另據本報系聯合報報導，工信部部長金壯龍則表示，有一部分工業行業規模占GDP比重在1％以上，比如電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等，這些行業對「穩增長」十分重要，要千方百計、想方設法穩住這些行業。

金壯龍指出， 2022年中國工業增加值首次突破人民幣40兆元大關，在宏觀經濟的「壓艙石」作用進一步顯現。其中，製造業增加值在整個GDP中占27.7％，連續13年居世界首位。

對於當前中國工業運行態勢，金壯龍分析，今年1月、2月製造業採購經理指數（PMI）都在50以上，說明製造業處於景氣區間。從企業的用電、用工、物流這些指標來看，工業處於回升態勢，今年有個好現象，各個地方對製造業投資進一步加大，要鼓勵工業大省勇挑大梁，支持各地加大製造業發展，為穩增長多做貢獻。

ChatGPT 梅西 足球

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