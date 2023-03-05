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85後浙商 非洲加冕酋長獲封地 將擁100多平方公里土地

中國新聞組／北京5日電
賴劍峰被「加冕」為酋長。（取材自錢江晚報）
賴劍峰被「加冕」為酋長。（取材自錢江晚報）

浙江台州僑商賴劍峰火了。他因到奈及利亞創建木材加工廠和礦場，解決大批原住民就業問題，改變了當地生活狀況，還成就孩子們的興趣愛好。為表彰他的貢獻，當地政府日前為他加冕為「酋長」，還有封地100多平方公里。這件「喜事」近日衝上微博熱搜，不少網友表示羨慕。

影音來源：YouTube

錢江晚報報導，1987年出生的賴劍峰是一位典型的浙商，勤奮且大膽，「我做過很多行業，也開過飯店，有賺有虧，積累了很多創業的經驗。」2012年，他在機緣巧合下開始經營非洲相關貿易，「主要從事的是物資買賣，例如從國內出口手機，從非洲進購辣木籽到國內銷售。」靠著敏銳的商業嗅覺，積累了一些原始資金。

疫情暴發後，賴劍峰的業務一直不溫不火。去年6、7月決定隻身去非洲奈及利亞科吉州雅格巴西市創業，「給我的第一印象是這裡太'『原始』了，完全屬於沒有開發的狀態，腦子裡就三個詞：破舊，貧窮，匱乏。」

報導指出，他發現這個小城擁有大量的木材和礦山，於是盤下一片森林和礦山，投資建設木材加工廠和挖礦工坊，很快地他成了當地的「大老闆」。

賴劍峰的兩處廠礦運作後，招聘當地人來做工，一下子解決了500多人的就業問題；工作之餘，也出錢出力幫附近居民挖深井和多條水渠，解決無數人的用水難題；還替喜歡踢足球的非洲孩童爭取到一批球服球鞋以及足球，就有了幾支像模像樣的「足球隊」。

報導稱，由於當地做出的貢獻，賴劍峰成了當地的「風雲人物」，並被當地政府聘任為酋長，他自己都不敢相信，「就跟做夢一樣，哦不，做夢都不敢這麼想。」

賴劍峰成為「酋長」後，在當地可以擁有100多平方公里的土地，「我打算逐漸多建設一些廠礦，讓更多的當地居民可以就業有飯吃。」還喊話浙江老鄉一起來這邊發展，他會盡自己所能，為過來創業的老鄉們提供盡可能多的支持和幫助。

雅格巴西市政府頒發給賴劍峰的「酋長」聘任證明。（取材自錢江晚報）
雅格巴西市政府頒發給賴劍峰的「酋長」聘任證明。（取材自錢江晚報）

足球 就業 原住民

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