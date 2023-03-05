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山東8歲女童當年走秀爆紅 14歲甜美歌聲「圈粉」千萬

中國新聞組／北京5日電
宋小睿利用放學時間練習音樂。（視頻截圖）
宋小睿利用放學時間練習音樂。（視頻截圖）

山東菏澤14歲少女宋小睿，是在兩個短視頻平台擁有超過2700萬名粉絲的「網紅」。小小年紀的她，靠著甜美的外型與歌聲，從2017年起走紅於網路，各種演出與節目邀約也紛紛上門。但她從未接過商演，不願因此給自己下定義。即使如此，網路仍不缺批評她的聲音。她堅持「做好自己」，努力學好音樂和舞蹈，要完成考進北京電影學院的目標。

海報新聞報導，2017年，宋小睿年僅8歲，就對模特走秀產生興趣，時常自己練習，她的母親也時常分享她走秀的視頻到短視頻平台上，粉絲數量逐漸增加，直到2019年後短視頻風潮興起，宋小睿成為網紅，各類節目邀約便紛至沓來。

宋小睿利用放學時間練習音樂。（視頻截圖）
宋小睿利用放學時間練習音樂。（視頻截圖）

「商演從來沒有接過，我全都拒絕了」，宋小睿的父親表示，他覺得「小孩不應該商業化」，「我們沒有利用小睿賺過錢」，他們從來沒有買過什麼衝粉或流量，也沒有接過廣告或者出鏡帶貨，他只想讓孩子在才藝方面有所精進。

報導稱，即使避開把孩子當搖錢樹的爭議，網路仍不缺批評的聲音，一下稱宋小睿「百萬調音師」，一下又說她「整容」。對此，宋小睿的父親認為，負面評論反而成為了一種動力，可以激勵孩子不斷提升。而宋小睿則表示，心情多少會受到影響，但「做好自己就行了」。

宋小睿的確也沒有太多時間理會這些網路惡言，因為她為了兼顧學業與才藝，每天生活十分充實忙碌。上舞蹈課的日子，宋小睿快放學後只有約一個小時的時間吃晚餐，之後就要趕去練習舞蹈，直至晚上9點。

宋小睿父親說，女兒每周要上三次舞蹈課，每次三個多小時，周末還要學其他才藝或是參加拍攝，「看著孩子能一步一步地站到更大的舞台上，感覺所有的付出都是值得的。孩子喜歡，你就得支持她」。

報導說，對於成為網紅，宋小睿覺得對生活沒什麼影響，參加的演出與節目都是公益性質，也沒有因此賺進大筆收入，不過要兼顧學業與才藝是比同學們還要忙碌一些，「有時候雖然累，但是也感覺值得了」。

2021年時，宋小睿受邀到山東衛視春晚上演出，那是她第一次登上這麼大的舞台，「參加這個節目是對自己的一種鍛鍊，感覺自己成長了不少」。她也透露當時她十分緊張，上台前還對自己說：「你一定能行！」。

宋小睿也十分感謝爸媽支持她的興趣，「他們把我辛苦撫養長大，幾乎每場活動和演出都有他們陪在我身邊」。她現在的目標就是把自己的本事練好，把音樂和舞蹈學好，希望考進北京電影學院，學習表演專業。

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