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「熊貓界頂流」是牠 呆萌和花為何被喊「果賴」

中國新聞組／北京4日電
大熊貓和花與飼養員譚爺爺的日常，頻頻出現在iPanda熊貓頻道的分享中。（取材自快科技）
大熊貓和花與飼養員譚爺爺的日常，頻頻出現在iPanda熊貓頻道的分享中。（取材自快科技）

成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓「和花」，因可愛、呆萌形象走紅網路，儼然成為「熊貓界女頂流」。「大熊貓和花周邊」衝上淘寶熱搜，近七天銷量飆升超906%，有商人為了搶發「熊貓財」，紛紛搶著註冊商標。

綜合媒體報導，小名花花的網紅大熊貓「和花」，長相憨態可掬，牠和飼養員譚爺爺的日常互動也常被分享到央視網的iPanda熊貓頻道。由於飼養員譚爺爺愛用成都話喊花花「果賴」（過來），有時候喊「花花」沒反應，喊「果賴」反倒有反應，讓不少網友開玩笑稱，花花可能以為自己叫「果賴」。

和花成為「熊貓界頂流」，連帶使得印有熊貓圖案的手機殼、鑰匙扣等周邊熱賣，淘寶上的周邊近七天銷量飆升超過906%。商人為了大發熊貓財，從「和花」的本名到暱稱「果賴」都搶註商標。

天眼查App顯示，「果賴」已被菏澤市某公司及自然人朱某某申請註冊商標，申請時間分別為2022年8月、2023年1月，涉及廣告銷售、餐飲住宿、健身器材，其中由上述公司申請的健身器材類商標已註冊成功。該公司還申請註冊數十枚「果賴熊貓」「果賴廠長」「果賴大熊貓」「果賴滾滾」商標，其中部分商標已註冊成功。

然而，律師表示，惡意搶註商標行為指的是申請人以獲利等為目的、用不正當手段，將他人已經使用但尚未註冊的商標以自己的名義向商標局申請註冊的行為。惡意搶註商標的後果是最終會被商標局撤銷商標權，並且被侵權人可以向惡意搶註的一方申請民事賠償。

和花長相憨態可掬。（成都大熊猫繁育研究基金会）
和花長相憨態可掬。（成都大熊猫繁育研究基金会）
網紅大熊貓和花出現之處，總有大批圍觀群眾。（取材自微博）
網紅大熊貓和花出現之處，總有大批圍觀群眾。（取材自微博）
大熊貓「和花」模樣呆萌，受到許多人喜愛，成為「熊貓界頂流」。（取材自微博）
大熊貓「和花」模樣呆萌，受到許多人喜愛，成為「熊貓界頂流」。（取材自微博）

影片來源：YouTube

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