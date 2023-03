余茂春被鑄跪像 挨酸「當代秦檜」…本人：想買這作品

余茂春跪像。(取材自微博)

前美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)的幕僚華裔學者余茂春 ,由於主張美國強硬對抗中國,被許多中國網友視為「漢奸」。日前,網上流傳一段視頻,只見一個余茂春跪地銅像,脖子上掛一個牌子寫到,「當代秦檜,『漢奸』第一人」。余茂春本人則在推特 回應,「我想買下這件共產主義宣傳品」。

綜合媒體報導,余茂春是中國留美學生進入美國國務院對華政策核心圈的第一人,擔任龐培歐的首席中國政策顧問,建議美國政府「將中共與中國人民區分開來」,引發北京憤怒。兩年前,他被母校重慶永川中學「除名」,又疑遭安徽故鄉余氏家族痛斥為「漢奸」,逐出族譜。

對於這座銅像,余茂春在推特留言,「I'd like to buy this piece of communist propaganda kitsch, for history's sake. LOL.」表示想要「買下這件共產主義宣傳品」。

余茂春在推特上回應。(取材自微博)

銅像的鑄造者「胡天墨」自稱是自由職業者。他表示,看到余茂春在推特的回應,「他居然不以為恥,反以為榮。他的這種厚顏無恥讓我更有勇氣,我要繼續和他鬥爭到底」。

網友也痛批,「造得好」、「他真的要買嗎?我現在就開生產線批量製造」,也有人說,「是不是太抬舉他了」、「余茂春是個什麼人?具體做了什麼事?」