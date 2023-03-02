摸爬滾打 旅俄「丁丁」4年胖40公斤變「功夫熊貓」

旅俄大熊貓生活得十分滋潤，摸爬滾打樣樣精通。(取材自快科技)

近兩天，瘦骨嶙峋的旅美大熊貓丫丫將回國的消息廣受關注，相比之下，旅居俄羅斯 的大熊貓「如意」和「丁丁」在莫斯科「畫風突變」；環球網引述俄媒報導，牠們2019年入住莫斯科動物園 ，四年過去，各自增重40公斤，影片顯示牠們打滾吊繩、拉著水桶「狂飆」，暴力值Max，妥妥變成「功夫熊貓」。

近日，有中國網友去俄羅斯參觀大熊貓的時候，發現俄羅斯的熊貓學會了狂奔、翻滾、帶球跑等技能…「丁丁女王」更是體重增加「40公斤」，網友稱其為「功夫熊貓」！網友調侃稱，「這個別接回來，回來會霸凌 其他熊貓…」，「接什麼，牠們想回家了，自己就開飛機回來了」。

網上更流傳「如意」和「丁丁」在莫斯科動物生活的片段，這兩隻熊貓十分活潑，在雪地裡摸爬滾打、樣樣在行、樣樣精通，時而打滾、時而現吊繩，更「暴力」拉水桶，精力旺盛，十分惹人喜愛。

不少網友直言，「果然是到了戰鬥民族的地方」、「一方水土養一方熊貓」、「待牠們回來，已成戰士」、「丫丫能有這麼好的狀態就好了」。

有網友更笑言，「俄美動物園的的區別，就好像粗魯的好心後媽和蔫坏的黑心後媽一樣」、「這是喝了多少伏特加才能做出這樣的行為」、「俄羅斯把大熊貓養的好炸裂」、「怪不得當年蚩尤騎著熊貓戰鬥」。