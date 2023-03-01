人代朱征夫連15年提議 取消尋釁滋事罪

新疆烏魯木齊大火後，清華大學大批學生示威抗議。（取材自推特）

兩會前夕，中國全國人大代表朱征夫再次呼籲取消尋釁滋事罪，這已是他連15年提議。尋釁滋事罪因定義模糊不清，民眾上訪、維權時常被以此罪名定罪，屢屢成為話題焦點，但對於廢除與否則是輿論反應兩極。

對此，四川廣播電視台四川觀察官方微博 和鳳凰網均就是否應取消尋釁滋事罪進行網上投票 ，但目前得到的投票結果大相徑庭。法學界內，專家們對是否取消尋釁滋事罪也有不同看法。

德國之聲中文網報導，朱征夫表示，尋釁滋事罪的存在一定程度上有利於懲治危害社會秩序的行為，對於一些無故尋釁、滋事，情節嚴重的行為，有一定懲戒價值；但該罪名種種弊端時刻侵蝕著法律的根基，其模糊性不僅會影響人民群眾對權利義務的合理預期，也會導致執法機關選擇性執法。

四川觀察微博稱，朱征夫致力取消尋釁滋事罪，從2008年他擔任人大代表後，一直呼籲到現在。

據四川觀察微博初步民調 結果，參與調查的7.3萬人中，2萬贊成成取消尋釁滋事罪，5.2萬不贊成取消尋釁滋事罪。該投票還將進行6天。

力挺取消尋釁滋事罪的法學專家則認為，尋釁滋事罪逐漸淪為類似於流氓罪的新的「口袋罪」，其構成要件缺乏明確性，與多個刑法法條存在競合，存在體系上的邏輯缺陷。此外，尋釁滋事罪所打擊的危害行為，已有相應法律予以處理，取消該罪不會出現法律的空白。

法律專家陳碧持不同意見，認為在目前的法律框架內，發揮尋釁滋事罪的兜底地位和堵截作用。