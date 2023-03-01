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人代朱征夫連15年提議 取消尋釁滋事罪

中國新聞組／北京1日電
新疆烏魯木齊大火後，清華大學大批學生示威抗議。（取材自推特）
新疆烏魯木齊大火後，清華大學大批學生示威抗議。（取材自推特）

兩會前夕，中國全國人大代表朱征夫再次呼籲取消尋釁滋事罪，這已是他連15年提議。尋釁滋事罪因定義模糊不清，民眾上訪、維權時常被以此罪名定罪，屢屢成為話題焦點，但對於廢除與否則是輿論反應兩極。

對此，四川廣播電視台四川觀察官方微博和鳳凰網均就是否應取消尋釁滋事罪進行網上投票，但目前得到的投票結果大相徑庭。法學界內，專家們對是否取消尋釁滋事罪也有不同看法。

德國之聲中文網報導，朱征夫表示，尋釁滋事罪的存在一定程度上有利於懲治危害社會秩序的行為，對於一些無故尋釁、滋事，情節嚴重的行為，有一定懲戒價值；但該罪名種種弊端時刻侵蝕著法律的根基，其模糊性不僅會影響人民群眾對權利義務的合理預期，也會導致執法機關選擇性執法。

四川觀察微博稱，朱征夫致力取消尋釁滋事罪，從2008年他擔任人大代表後，一直呼籲到現在。

據四川觀察微博初步民調結果，參與調查的7.3萬人中，2萬贊成成取消尋釁滋事罪，5.2萬不贊成取消尋釁滋事罪。該投票還將進行6天。

力挺取消尋釁滋事罪的法學專家則認為，尋釁滋事罪逐漸淪為類似於流氓罪的新的「口袋罪」，其構成要件缺乏明確性，與多個刑法法條存在競合，存在體系上的邏輯缺陷。此外，尋釁滋事罪所打擊的危害行為，已有相應法律予以處理，取消該罪不會出現法律的空白。

法律專家陳碧持不同意見，認為在目前的法律框架內，發揮尋釁滋事罪的兜底地位和堵截作用。

投票 微博 民調

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