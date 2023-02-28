推股份制、指導過李克強 著名經濟學家厲以寧92歲病逝

李克強的論文指導老師、北京大學光華管理學院名譽院長厲以寧，2月27日在北京協和醫院逝世，享耆壽92歲。（新華社）

因首倡企業股份制而被稱為「厲股份」的中國著名經濟學家、北京 大學光華管理學院名譽院長厲以寧，27日在北京協和醫院逝世，享耆壽92歲。

來源:鳳凰衛視

厲以寧曾是國務院 總理李克強 、前國家副主席李源潮、國務院發展研究中心黨組書記陸昊等中共「團派」高官的老師。在他逝世後，他的得意門生李克強也將在3月「全國兩會」後卸下總理一職。

據「北京大學新聞網」發布訊息指出，「中共黨員、民盟中央原副主席、全國人大財經委員會原副主任、全國政協經濟委員會原副主任，「改革先鋒」獎章獲得者、經濟體制改革的積極倡導者，著名經濟學家、傑出的教育家、北京大學哲學社會科學資深教授、光華管理學院名譽院長厲以寧先生因病醫治無效，於2023年2月27日19點31分在北京協和醫院逝世，享年92歲」。

通報指出，北京大學已成立治喪工作組，展開相關工作。全校師生沉痛悼念厲以寧。

在中國過去40年的改革開放過程中，厲以寧扮演關鍵角色。他在1980年代，提出對當時產權不清晰的國有企業、集體企業，進行大規模股份制改造的構想，參與起草「證券法」，首倡企業股份制，因而有「厲股份」的稱號。

厲以寧可以說間接促成上海、深圳證券交易所的誕生，並曾撰文力挺學生李克強的經濟改革措施。因此，在李克強出任國務院總理的初期，其經濟政策也被認為受到厲以寧的影響。

厲以寧的胞弟厲以京、厲以平在學術界也頗有名氣，分別是華南理工大學工管管理學院首任院長、北京師範大學珠海分校國際商學部首任學部長，號稱「厲氏三兄弟」。

此外，厲以寧曾向外界透露，學經濟一開始不在他的規畫，當初其實是想走「工業救國」，但1951年委託同學報名考大學時，對方認為學經濟較有優勢，擅自幫他報考北大經濟系，厲以寧也順利考上，使得這位同學意外為中國「貢獻」了一位經濟學家。