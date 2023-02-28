北京首批樹木醫院將掛牌 家花可「掛號」送醫治療
北京首批樹木醫院和花卉醫院3月掛牌，市民可以免費諮詢家庭花卉養護知識，市民也可以給花卉「掛號」，醫院將實現檢查、治療、託管等功能。
新京報報導，北京樹木醫學研究會第一屆理事會第三次會員大會2月26日召開。談及2023年工作計畫，北京樹木醫學研究會副理事長、培訓部部長林巧玲表示，研究會每年將對1萬名園林綠化一線人員進行崗前培訓，並選拔出100名行業技能人才、100名行業技術工匠，為培養高水平的園林綠化隊伍提供技能人才保障。
北京樹木醫學研究會主要圍繞樹木醫學領域開展研究、舉辦論壇。「市民身邊的樹木花草會發生病蟲害，有植保知識和養護的需求。對此，研究會今年將推出首都樹木醫院，更好地為市民和行業服務。」林巧玲透露，圍繞不同領域，樹木醫院體系分為多個類型，有市級樹木醫院和花卉專科醫院等。
2月13日，北京市園林綠化科學研究院籌建的「市級綜合性三級樹木醫院」順利通過樹木醫學研究會組織的專家組現場達標驗收，成為本市第一批首家正式獲批單位。園科院樹木醫院主要圍繞樹木健康診斷、復壯，災害預警等內容進行技術研究、技術諮詢與科普宣傳工作，將助力植物資源與生物多樣性保護，促進人與自然和諧共生。
林巧玲說，除此之外，花鄉花木集團將圍繞花卉領域建立專科花卉醫院，盛世潤禾園林公司將圍繞榆科植物進行研究，納波灣園藝公司將圍繞月季開展研究工作。「一方面進行專項研究，比如樹種花卉領域的病蟲害課題研究、臨床診斷，同時也針對百姓身邊的家庭花卉養護、城市綠化知識等推出諮詢服務類內容。」她舉例說，在北京專科花卉醫院，市民可以免費諮詢家庭花卉養護知識，也可以掛號，醫院的「大夫」將看診、檢查、給出治療方案甚至接受託管。第一批「樹木醫院」預計將於今年3月掛牌。
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