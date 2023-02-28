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北京首批樹木醫院將掛牌 家花可「掛號」送醫治療

中國新聞組／北京28日電
2020年10月16日，舊鼓樓外大街，北京市園林科學院高級工程師巢陽為一棵白蠟樹安裝應力波二維成像儀，準備為樹木做個「CT」，進行空洞率測試。(取材自新京報)
2020年10月16日，舊鼓樓外大街，北京市園林科學院高級工程師巢陽為一棵白蠟樹安裝應力波二維成像儀，準備為樹木做個「CT」，進行空洞率測試。(取材自新京報)

北京首批樹木醫院和花卉醫院3月掛牌，市民可以免費諮詢家庭花卉養護知識，市民也可以給花卉「掛號」，醫院將實現檢查、治療、託管等功能。　

新京報報導，北京樹木醫學研究會第一屆理事會第三次會員大會2月26日召開。談及2023年工作計畫，北京樹木醫學研究會副理事長、培訓部部長林巧玲表示，研究會每年將對1萬名園林綠化一線人員進行崗前培訓，並選拔出100名行業技能人才、100名行業技術工匠，為培養高水平的園林綠化隊伍提供技能人才保障。

北京樹木醫學研究會主要圍繞樹木醫學領域開展研究、舉辦論壇。「市民身邊的樹木花草會發生病蟲害，有植保知識和養護的需求。對此，研究會今年將推出首都樹木醫院，更好地為市民和行業服務。」林巧玲透露，圍繞不同領域，樹木醫院體系分為多個類型，有市級樹木醫院和花卉專科醫院等。

2月13日，北京市園林綠化科學研究院籌建的「市級綜合性三級樹木醫院」順利通過樹木醫學研究會組織的專家組現場達標驗收，成為本市第一批首家正式獲批單位。園科院樹木醫院主要圍繞樹木健康診斷、復壯，災害預警等內容進行技術研究、技術諮詢與科普宣傳工作，將助力植物資源與生物多樣性保護，促進人與自然和諧共生。

林巧玲說，除此之外，花鄉花木集團將圍繞花卉領域建立專科花卉醫院，盛世潤禾園林公司將圍繞榆科植物進行研究，納波灣園藝公司將圍繞月季開展研究工作。「一方面進行專項研究，比如樹種花卉領域的病蟲害課題研究、臨床診斷，同時也針對百姓身邊的家庭花卉養護、城市綠化知識等推出諮詢服務類內容。」她舉例說，在北京專科花卉醫院，市民可以免費諮詢家庭花卉養護知識，也可以掛號，醫院的「大夫」將看診、檢查、給出治療方案甚至接受託管。第一批「樹木醫院」預計將於今年3月掛牌。

北京 醫學

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