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解放軍選拔海軍艦載飛行員 首次召募女姓

記者陳政錄／綜合報導
解放軍海軍向地方普通大學生招募選拔飛行學員。（取材自解放軍海軍公眾號）
解放軍海軍向地方普通大學生招募選拔飛行學員。（取材自解放軍海軍公眾號）

解放軍海軍微信公眾號20日宣布，2023年起，向地方普通高等學校應屆畢業生選拔艦載機飛行學員，旨在加速鍛造一支堪當強軍重任的艦載機飛行人才隊伍，並首次選拔女艦載機飛行學員。公告還說，中共十八大以來，海軍部隊使命任務不斷拓展，戰略轉型加速推進，對高素質軍事人才需求日益迫切。

來源：YouTube

據澎湃新聞報導，這是解放軍海軍首次面相地方大學生選拔飛行學員，男女生均可報名，同時，海軍作為兵種齊全、核常兼備的戰略性軍種，在大陸國家安全和發展全局中具有十分重要的地位。

海軍公布的飛行學員培養方式為，錄取學員入校後，安排為期2個月的入伍訓練和當兵鍛煉，按照「初級教練機訓練、中高級教練機訓練、主戰機型改裝訓練」流程，進行為期3到4年的航空理論學習和飛行訓練。

據新華社報導，與以往相比，2023年度海軍招飛選拔範圍有所擴大，除普通高中生、軍校畢業生外，把按照本科一批線錄取的普通高等學校理學、工學專業應屆畢業生納入招飛對象，同時將在海軍部隊的大學生士兵中試點選拔飛行人才。在選拔手段上，突出飛行能力篩選，除體格檢查、心理檢測和政治考核外，將依託地方通用航空機構進行15小時實裝篩選飛行，由軍地飛行專家對考生飛行潛質進行甄別。這也是海軍首次組織選拔女艦載機飛行學員，首位女艦載機飛行員有望在選拔合格者中誕生。

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