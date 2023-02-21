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杭州多校「疫起」停課 家長恐慌「不是抗疫勝利了？」

中國新聞組／北京21日電
杭州多校爆疫情宣布停課，但大部分學校「沒有核酸檢測，和平時一樣上下課」，圖為杭州學軍小學放學畫面。 （取材自澎湃新聞）
杭州多校爆疫情宣布停課，但大部分學校「沒有核酸檢測，和平時一樣上下課」，圖為杭州學軍小學放學畫面。 （取材自澎湃新聞）

杭州多所中小學傳出現新冠陽性學生，校方也宣布停課4天。這是1月8日新冠降級後，首現停課，引發家長恐慌。由於當局日前才宣布3年疫情防控取得「重大決定性勝利」，不少網友憂心疫情再起，民間也掀防疫路線爭論。杭州市疫情防控指揮部表示，個別學校學生感染新冠均為首次感染，屬於正常現象，並不代表新一波流行的開始。

浙江日報報導，杭州多個家長群中流傳著一張西湖區某公辦小學二（3）班的家長通知書。該通知稱，根據上級文件決定，2月20日至23日（周一至周四）停課4天，無身體不適症狀並且抗原或核酸檢測為陰性的學生於2月24日回校上課。

而另一條消息也在各個家長群不斷擴散：拱墅區一所公辦初中已有多個班級出現多人新冠感染，而且感染的大多是此前沒陽過的學生。兩所中小學的相關負責人或就讀家長接受當地傳媒訪問時表示，這兩條消息都屬實。

杭州市疫情防控指揮部證實，目前杭州有2所中小學校出現學生染疫，共計15名；另有1所小學則出現12人流感聚集性傳播。

這起事件是在中國1月8日正式將新冠病毒降級為乙類乙管，列明感染者不需隔離，不再判定密切接觸者、無症狀及輕症患者可居家自我照護後，首件受到全中國關注的停課事件，因此引發關注，同時輿論也激烈辯論。

 綜合微博等中國社群平台的言論，有些人認為過去兩個月這麼多人都「陽過」了，現在已經逐漸復常，現在疫情本身不恐怖，忽然宣布停課才是製造恐慌；也有人提到，陽了就請假在家休息，學校裡做好個人衛生防護就好。

然而也有人批評，新冠的傳染力強，要是對孩子健康造成影響誰要負責；另外也有人支持校方的應對方式，認為「乙類乙管，不是不管」，仍然需要一定程度的管制措施避免疫情擴散。

也有網友留言說，不只浙江杭州，其它城市中小學也再度出現疫情。有江蘇網友稱學校出現陽性，整個班級都放假，也有人質問「不是宣布重大勝利了麼？又繼續了麼」 。

然而隨著鬆綁後，開學季到來，醫學專家認為未來疫情可能會斷斷續續在局部地區出現，校園應精準防疫，避免大規模停課。

中國新聞周刊日前報導引述香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，兒童整體感染後出現重症的機會很低，加上中國本輪疫情已過去，現階段不用過於擔心。

他說：「校園應精準防疫，盡量避免動輒大規模停課，如果學校出現局部疫情爆發，便要求有病例的班級停課，而不是一刀切全校停課。」

杭州多所學校爆疫情，讓網友質疑是否「抗疫勝利」 。( Getty Images)
杭州多所學校爆疫情，讓網友質疑是否「抗疫勝利」 。( Getty Images)

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