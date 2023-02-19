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名校畢業存款5000、當火鍋店保潔 母校力挺：不設限

中國新聞組／上海19日電
華中師範大學兩名校友拍攝視頻分享畢業後的經歷。（取材自極目新聞）
華中師範大學兩名校友拍攝視頻分享畢業後的經歷。（取材自極目新聞）

最近，華中師範大學兩名女校友分享畢業後的生活，以「我：畢業5年，存款5000；她：中傳碩士，火鍋店保潔」為題的視頻引發熱議，不少網友認為讀名校卻到火鍋店當保潔人員，太浪費了。引發話題後，母校華師也發聲力挺：「不再為自己設限，便會有無限可能」。

極目新聞報導，彎彎和超超是華中師大同屆學生，該校屬於211名校，現在兩人都是30歲。彎彎在影片中表示，自己畢業5年來應聘過12份工作，存款只有5000元人民幣（約729.3美元）。超超完成了中國傳媒大學碩士學位，但畢業後找工作處處碰壁，決定從頭學畫畫，如今在火鍋店做保潔。

視頻中，她們笑意暖暖地講述著畢業後的經歷，雖然一路坎坷，但她們並沒有消沉、悲觀：「別人說我們是一手好牌打得稀爛，但掀翻牌桌後，會發現你的選擇還有很多」，「我感到了從未有過的自由和開闊」。她們說：「人生有很多條路，不管往哪個方向走，都不會是一條死路」。許多看過視頻的網友直呼，「治癒了精神內耗」。

據報導，母校華師特別訪問兩人，聊起過去的校園生活，她們表示「大學四年，是一個比較自由的、讓我們去探索自己的四年」。桂子山的四年時光讓彎彎和超超學會發現自我，勇於找尋自我。

華師總結說：「隨著時代的發展，對於成功的定義早已不是一成不變，更沒有標準答案。成長的過程中，總會遇見許多挫折和遺憾，只要不躺平，就會走出屬於自己的步伐」。

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