上海第3機場 將建在百公里外南通 擴大長三角協同發展

上海第三機場南通新機場示意圖。(取材自railmetrochina.com)

除現有浦東、虹橋機場 ，上海即將建設「第三機場」。上海市市場監督管理局公告，上海機場集團（上海機場）與南通城市建設集團（南通城建）將新設合營企業，從事民用機場的投資 、建設、運營。

知情人士透露，兩家要合資投建的正是南通新機場，其中上海機場占股51％，南通城建占股49％，意味新機場將由上海機場主導，將承接上海等周邊地區部分溢出客源，擴大長三角協同發展。

據第一財經，南通新機場從提出至今一直被稱為「上海第三機場」，最早於2019年初寫入江蘇省政府工作報告，2019年12月寫入「長江三角洲區域一體化發展規畫綱要」，並明確提出「規畫建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分」。

目前，上海主要有虹橋和浦東兩大機場，南通則有興東機場，後者與上海機場並無股權關係。而在2022年2月江蘇省政府辦公廳印發的「2022-2024年全省交通重點項目前期工作3年滾動推進計畫的通知」中透露，南通新機場計畫2023年11月開工建設。

此外，南通新機場的建設周期大約在四至五年，最快將於2026年左右建成，南通新機場建成投運後，目前的興東機場將關閉運行。

此前數據顯示，規畫中的南通新機場建設兩條遠距離跑道和滿足4000萬人次年旅客輸送量的航站大樓。設計年旅客輸送量近期達4000萬人次、遠期達8000萬人次，運行等級4F。目前，南通新機場建設還在等待發改委批覆，不過，中國民航局在2020年9月已經批覆南通新機場選址工程，南通市通州區二甲場址為首選。

不過，上海虹橋及浦東兩機場距離南通新機場所在的通州區二甲，直線距離均接近100公里，未來南通新機場如果要真正成為上海國際航空樞紐的重要組成部分，三機場之間的交通網路規畫及協同相當重要，而2020年上海與江蘇的合作協定中也對此進行了部署。