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上海第3機場 將建在百公里外南通 擴大長三角協同發展

記者葉文義／綜合報導
上海第三機場南通新機場示意圖。(取材自railmetrochina.com)
上海第三機場南通新機場示意圖。(取材自railmetrochina.com)

除現有浦東、虹橋機場，上海即將建設「第三機場」。上海市市場監督管理局公告，上海機場集團（上海機場）與南通城市建設集團（南通城建）將新設合營企業，從事民用機場的投資、建設、運營。

知情人士透露，兩家要合資投建的正是南通新機場，其中上海機場占股51％，南通城建占股49％，意味新機場將由上海機場主導，將承接上海等周邊地區部分溢出客源，擴大長三角協同發展。

據第一財經，南通新機場從提出至今一直被稱為「上海第三機場」，最早於2019年初寫入江蘇省政府工作報告，2019年12月寫入「長江三角洲區域一體化發展規畫綱要」，並明確提出「規畫建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分」。

目前，上海主要有虹橋和浦東兩大機場，南通則有興東機場，後者與上海機場並無股權關係。而在2022年2月江蘇省政府辦公廳印發的「2022-2024年全省交通重點項目前期工作3年滾動推進計畫的通知」中透露，南通新機場計畫2023年11月開工建設。

此外，南通新機場的建設周期大約在四至五年，最快將於2026年左右建成，南通新機場建成投運後，目前的興東機場將關閉運行。

此前數據顯示，規畫中的南通新機場建設兩條遠距離跑道和滿足4000萬人次年旅客輸送量的航站大樓。設計年旅客輸送量近期達4000萬人次、遠期達8000萬人次，運行等級4F。目前，南通新機場建設還在等待發改委批覆，不過，中國民航局在2020年9月已經批覆南通新機場選址工程，南通市通州區二甲場址為首選。

不過，上海虹橋及浦東兩機場距離南通新機場所在的通州區二甲，直線距離均接近100公里，未來南通新機場如果要真正成為上海國際航空樞紐的重要組成部分，三機場之間的交通網路規畫及協同相當重要，而2020年上海與江蘇的合作協定中也對此進行了部署。

去年11月，中國國家發展改革委批覆了新建上海至南京至合肥高速鐵路可行性研究報告，其中披露專案起自上海市新建上海寶山站，經江蘇省蘇州市、南通市、泰州市、揚州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。此外，已經開通的滬蘇通鐵路一期可直接連接上海虹橋站和上海站，滬蘇通鐵路二期將可連接浦東機場和上海東站。這意味著，南通建設「軌道上的機場」已經在布局。

南通新機場（上海第三機場）小檔案(資料來源：新聞整理 葉文義／製表)
南通新機場（上海第三機場）小檔案(資料來源：新聞整理 葉文義／製表)

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