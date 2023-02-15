四川老賴欠債卻送兒念私校 法院這一招讓他主動還錢

兒子被通知停學後，陳某夫婦帶著孩子主動到法院履行還款。（取材自紅星新聞）

四川遂寧市一名陳姓男子多年來拖欠一筆8萬元（人民幣，下同）的借款，還長期聯繫不上，但法院查出其子就讀一年學費4萬多元的私立學校。近日，四川遂寧市安居區人民法院採取「限制被執行人子女就讀高收費私立學校」的執行措施，才促使陳姓夫婦現身，並與申請人達成和解。

紅星新聞報導，陳姓夫婦2019年向徐某借了8萬元卻始終不還錢，徐某數年來多次催收未果，2021年5月向安居法院申請強制執行。

立案後，執行幹警立即對陳姓、鄭某兩夫婦進行查控，發現兩人除了一張銀行卡上有3660元外，名下沒有其他任何資產。

安居法院執行局員額法官廖家強表示，陳姓夫婦都是「90後」，兩人沒有固定工作，也沒有經營生意，所居住房屋也在父母名下。雖然僅有這一筆被執行債務，執行法官曾多次通知他倆到法院履行義務，但兩人到處躲避，甚至將法官所有電話設置為黑名單。

不過經執行法官多方調查，發現夫妻倆的兒子在安居區某私立學校讀小學一年級，該私立學校每年學費就需要4萬多元，也證實了陳姓夫婦完全有能力履行還款義務。法官因此在今年2月6日開學前夕，向學校送達限制高消費決定書、失信決定書和協助執行通知書，通知學校，陳姓、鄭某為失信被執行人，在未履行完義務前，其子女不得在該校就讀。

安居法院執行局員額法官廖家強表示，法院早在去年下半年就掌握陳姓夫婦將孩子送到私立學校就讀，「選在假期處理此案，是不想影響孩子上學。」

因為賴帳不還害得兒子被停學，陳姓夫婦次日就主動找到法院解決自己的債務問題。據了解，陳姓夫婦目前已履行3萬元債務，並與申請人達成後續還款協議。法院已經解除對被執行人陳姓夫婦的失信和限制高消費，孩子得以繼續在上述私立學校就讀。