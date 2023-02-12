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土耳其強震被埋25小時 中國女子衛生紙吸雨水求生獲救

中國新聞組／北京12日電
中國女子用紙吸雨水求生成功獲救。（取材自快科技）
中國女子用紙吸雨水求生成功獲救。（取材自快科技）

距離土耳其發生強震已經過去了數日，據媒體報導，一名32歲中國女子趙咪在被埋了25小時後成功獲救，該女子來自江蘇徐州，地震發生時，正居住哈塔伊省安塔基亞市，而這裡也是此次地震的重災區，她靠衛生紙吸雨水求生。

綜合快科技、大皖新聞報導，趙咪於1991年出生，2019年跟著丈夫前往了土耳其。趙咪有一個兒子、一個女兒，兒子今年13歲，女兒才9歲。

2月6日凌晨，丈夫不在家，趙咪和兒子、女兒在不同的三個房間睡覺。

在熟睡中，趙咪所居住的15層大樓瞬間倒塌，居住在7樓的她和子女都被埋到廢墟裡。「先是劇烈的晃動，然後房子就塌下來了，我把身子趕緊縮起來。再一睜眼，就什麼都看不到了，身體被壓得動不了。」回憶起當時的場景，趙咪依然心驚膽戰。

「我們都埋在廢墟下，活著的人，都拚命喊。」可能因為兒子、女兒年輕、喊聲大，他倆先被救了出來，而趙咪直到第二天的早晨，大約在25個小時之後才獲救。趙咪說，埋在下面，一會兒有意識，一會兒沒有，她需要水來讓自己清醒，繼續呼救。

據報導，在等待救援的時間裡，她本人靠喝泥巴水求生；她說，「雨水沿著櫃子邊沿一滴一滴地往下滴，但我搆不到雨水，就用身邊衛生紙去吸雨水，再黏到自己嘴裡，用這個水保持頭腦清醒，盡量呼救。」

死裡逃生的趙咪身體多處骨折、骨裂，正在阿達納省一處醫院治療。兒子傷情較輕，但9歲的女兒受傷嚴重，不僅腿部粉碎性骨折，還有臟器受損，在另一所醫院重症監護室治療。

目前，中國大使館人員和當地華人、中資企業代表已經前往醫院探望趙咪，為她提供生活必需品，希望她早日康復。69歲的安徽安慶人、南昌東勁實業有限公司土耳其公司總經理魯昭永表示，他們當天就買了衣服和毛巾等生活必需品送過去，還請企業食堂廚師為趙咪做中式一日三餐，然後送到醫院。

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