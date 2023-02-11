名牌草鞋售1700美元 網民：不如去田裡踩幾腳

羅意威「真•草鞋」1.45萬元開賣。（取材自觀察者網）

這兩天，此前被笑稱為「吉利服（Ghillie suit、迷彩服）配鞋」的西班牙奢侈品牌羅意威（LOEWE）2023春夏男士系列運動鞋「Grass sneaker」悄悄上架了，已正式在中國門店發售。有網友見狀感嘆：「不如直接去田裡踩幾腳。」

觀察者網報導，這雙「真•草鞋」中國售價為1萬4500元，美國官網售價為1700美元。雖然造型和售價都遭到網友吐槽，但北京 三里屯羅意威門店店員日前稱，感興趣的客人很多。成都國際金融中心門店店員還稱，去年開始就有人陸續來問這款鞋。

根據羅意威官網，這款男鞋名為帆布拉菲草運動鞋「Grass sneaker in canvas and raffia」，顏色為青草綠，含有金色LOEWE徽標，鞋舌飾有Anagram壓紋，靈感是「繁盛生長」。乍一看，這款鞋就像用草皮把球鞋包裹了起來，繫個鞋帶都擔心會不會揪下來一撮草。

羅意威「真•草鞋」秀場圖。（取材自觀察者網）

而作為量產上市的大貨款，這一奇特造型已經比去年6月的秀場款收斂多了。畢竟在羅意威2023春夏男裝發布秀上，模特鞋子上的草生長得更肆意，甚至還有土的印跡，感覺剛從地裡拔下來，多走幾步都招蟲。

當時羅意威的官方宣傳語是：「自然與科技在一處耀眼的白色思維場域裡相互碰撞。綠植滋長於布面，飛鳥、戲魚、水滴和相互親吻的人們跳動於屏幕之中，真實事物在數字世界中被重構。」

羅意威「真•草鞋」1.45萬元開賣。（取材自觀察者網）

據@老闆聯播消息，北京三里屯羅意威門店店員受訪時稱，這款草鞋9日剛在該店上架，「因為是秀款，感興趣的人還比較多。店員稱，目前全球僅六家店鋪在線下售賣此鞋。成都國際金融中心門店的店員還稱：「從去年開始就有人陸續來問這款鞋，國內目前現貨少，購買的人不多，但看到的人都會很驚訝。」

羅意威「真•草鞋」1.45萬元開賣。（取材自觀察者網）

根據美國官網，該鞋出售鞋碼在39-46之間，39碼暫時已無貨。有網友見狀感嘆：「不如直接去田裡踩幾腳。」

不過，大開腦洞還敢賣得很貴的奢侈品牌可不止羅意威一家。近年來，西方奢侈品牌不僅愛走「大自然風」，還深愛「流浪風」，各種售價高昂的做舊「髒鞋」一邊被吐槽，一邊營銷到一貨難求，真潮流還是智商稅頻頻引發熱議。