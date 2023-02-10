在廢墟下待超過85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

土耳其強震引發全球關注，脫口秀節目「非正式會談」嘉賓、土耳其人唐小震日前回國探親，卻在土耳其地震 中被埋在酒店廢墟，消息傳出後，唐小強的家人緊急趕到現場。在搜救人員搶救多時後，10日確認唐小強已在地震中遇難。

來源：YouTube

南方plus、紅星新聞報導，唐小強於1992年8月24日出生，2010年來到中國留學，畢業於廈門大學海外教育 學院，他從2016年開始，成為「非正式會談」土耳其常駐代表，因而逐漸走紅。

2月6日，土耳其連續發生兩次7.8級地震，IP屬地顯示在土耳其的博主@歐瑪omar稱，自己的好友、湖北衛視節目「非正式會談」的常駐嘉賓唐小強被埋在一處酒店的廢墟之下，搜救人員也確認，唐小強在救援名單中。

唐小平強此次住在土耳其東南部阿德亞曼的伊西亞斯酒店。地震造成了酒店倒塌，有多人被埋。唐小強在廢墟下待了超過85小時，早已經過了72小時黃金搶救期，救援人員於10凌晨1時許將唐小強搜救出來，但遺憾的是唐小強已經去世。@歐瑪omar也在發文中確認唐小強在土耳其地震中遇難。

唐小強在廈門讀書時多次見義勇為。(取材自南方plus)

報導指出，唐小強在廈門讀書時，其見義勇為行為在學校官網和公眾號仍有所記錄。2015年，他遇上麵包車與大貨車追尾事故，立即停車救人。他也曾在廈門遇到突發心臟病 的司機而為其展開急救。

唐小強曾對媒體談過他選擇來廈門讀書的原因，「本來打算去美國，爸爸建議我來中國，我就選擇廈門」。自從2010年來到廈大讀書，唐小強就愛上了廈門這座城市，「生活在廈門，我覺得很平靜，很安全。最重要的是，廈門人都很友好熱情，在這裡感覺像在家一樣溫馨。」