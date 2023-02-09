江西一鄉邀未婚女座談 逼簽「抵制高價彩禮 」承諾書

江西一鄉召開適齡未婚女青年座談會，還集體簽訂一份「承諾書」。（取材自澎湃新聞）

近來，關於「江西彩禮」的話題受到輿論廣泛關注為倡導婚嫁新風，江西吉安市遂川縣的戴家埔鄉近日召開了一場適齡未婚女青年座談會，要求各村適齡未婚女子集體簽訂「抵制高價彩禮承諾書」。網友直批，「形式主義害死人」、「我說你們是不是太閒了」。

澎湃新聞報導，遂川縣政府官網介紹，為進一步倡導婚嫁新風，深化移風易俗改革工作，助力鄉村文化振興，戴家埔鄉黨委、政府組織日前召開適齡未婚女青年座談會，會議邀請了各村適齡未婚女青年共30人。

座談會上，與會者結合自身情況暢談對於目前「高價彩禮」及移風易俗工作的看法，集體簽訂「抵制高價彩禮，倡導移風易俗承諾書」。遂川縣融媒體中心官方抖音 號還發布視頻，為戴家埔鄉這一舉措點，「抵制高價彩禮這個方法好，提前介入，確保實效」。

會上，該鄉黨委負責人表示，深化移風易俗改革是當前以及今後很長一段時間的重點工作，關係到鄉風文明建設、鄉村振興戰略的有效實施，廣大黨員群眾要充分認識開展移風易俗工作的重要性和緊迫性，發揮先鋒模範和帶頭作用，多措並舉推動移風易俗工作走向常態化、制度化。

不料這樣的座談會，卻遭到網友嘲諷，「建議讓女生的爹媽和弟弟簽名」、「一個鄉幾百個未婚男青年，只湊齊了30個女青年」、「想當然的把自己放在弱勢的一方，快發出規定強制都不要彩禮試試吧，幾十年後湊出這幾十個女人都難啊」，還有網友說，「這怎麼就上升到書面協議的高度了？」、「空口無憑，立字據」、「分財產的時候讓女人盼著彩禮，給彩禮的時候罵女人自我物化」。