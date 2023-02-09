我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

江西一鄉邀未婚女座談 逼簽「抵制高價彩禮 」承諾書

中國新聞組／上海9日電
江西一鄉召開適齡未婚女青年座談會，還集體簽訂一份「承諾書」。（取材自澎湃新聞）
江西一鄉召開適齡未婚女青年座談會，還集體簽訂一份「承諾書」。（取材自澎湃新聞）

近來，關於「江西彩禮」的話題受到輿論廣泛關注為倡導婚嫁新風，江西吉安市遂川縣的戴家埔鄉近日召開了一場適齡未婚女青年座談會，要求各村適齡未婚女子集體簽訂「抵制高價彩禮承諾書」。網友直批，「形式主義害死人」、「我說你們是不是太閒了」。

澎湃新聞報導，遂川縣政府官網介紹，為進一步倡導婚嫁新風，深化移風易俗改革工作，助力鄉村文化振興，戴家埔鄉黨委、政府組織日前召開適齡未婚女青年座談會，會議邀請了各村適齡未婚女青年共30人。

座談會上，與會者結合自身情況暢談對於目前「高價彩禮」及移風易俗工作的看法，集體簽訂「抵制高價彩禮，倡導移風易俗承諾書」。遂川縣融媒體中心官方抖音號還發布視頻，為戴家埔鄉這一舉措點，「抵制高價彩禮這個方法好，提前介入，確保實效」。

會上，該鄉黨委負責人表示，深化移風易俗改革是當前以及今後很長一段時間的重點工作，關係到鄉風文明建設、鄉村振興戰略的有效實施，廣大黨員群眾要充分認識開展移風易俗工作的重要性和緊迫性，發揮先鋒模範和帶頭作用，多措並舉推動移風易俗工作走向常態化、制度化。

不料這樣的座談會，卻遭到網友嘲諷，「建議讓女生的爹媽和弟弟簽名」、「一個鄉幾百個未婚男青年，只湊齊了30個女青年」、「想當然的把自己放在弱勢的一方，快發出規定強制都不要彩禮試試吧，幾十年後湊出這幾十個女人都難啊」，還有網友說，「這怎麼就上升到書面協議的高度了？」、「空口無憑，立字據」、「分財產的時候讓女人盼著彩禮，給彩禮的時候罵女人自我物化」。

抖音

上一則

政策轉變 全國政協新增「環境資源界」 人數還最多

下一則

中國機票漲價 京滬線2千元比去泰國貴

延伸閱讀

江西胡鑫宇案官方定調自殺 中網友批：高度重視是場戲

江西胡鑫宇案官方定調自殺 中網友批：高度重視是場戲
120萬起跳…莆田彩禮高達200萬? 政府僅倡議18萬

120萬起跳…莆田彩禮高達200萬? 政府僅倡議18萬
江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨
江西學生胡鑫宇失蹤案 華裔李昌鈺闢謠：沒發表過意見

江西學生胡鑫宇失蹤案 華裔李昌鈺闢謠：沒發表過意見

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

中國外交部霸氣回覆氣球事件：美方不要沒完沒了 升級擴大

2023-02-06 08:52

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責