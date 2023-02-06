隔3年 中出境團隊遊出發 首團廣州起飛

停滯三年的出境團隊旅遊，終於迎來重啟。(取材自環球旅訊)

中國公民赴20國出境團隊旅遊及「機票+酒店」業務6日起試點恢復，50多名廣州市民搶先出閘，乘坐零時15分起飛的航班前往杜拜。這是因新冠疫情暫停3年後，中國首個出發的出境旅遊團隊，為中國出境旅遊團隊業務拉開重啟序幕。「我們出發啦！」的歡呼聲飄蕩在白雲機場 出境大廳，旅客們以歡聲笑語告別和紀念這3年的困頓，宣示回歸出境自由。

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文匯報報導，此次出境團隊遊重啟，廣州多家旅行社共組織了超過150人分赴阿聯酋、埃及、泰國 、柬埔寨等國遊覽。包括廣之旅「埃及10天」和「阿聯酋杜拜、阿布扎比6天」2個團隊共約50名遊客，以及參加廣東中旅杜拜6天遊的10名遊客。首發遊客中，年齡最小22歲，最大80歲，退休 人士約占出遊總數八成。

5日晚上9時，白雲機場出境出發大廳一片喜氣洋洋，有帶著父母一起看世界的一家三口、甜蜜出遊的退休夫婦、一起體驗伊斯蘭文化的「老閨密團」，還有孤身出發看世界的伯伯和小姐姐，遊客紛紛表示，「很想再看看外面的世界，好好享受期待已久的出國旅遊！」。遊客們的行李箱裡也不忘帶了洗手液、口罩、退燒藥等防疫用品，成為疫後旅遊的「標配」。

國家文旅部首批試點恢復出境遊的國家名單共有20個。廣州首團啟程之後，後續團隊也將相繼出發。據介紹，團隊遊客將在目的地受到不同形式的歡迎，包括機場迎接、伴手禮等，阿布扎比旅遊局安排歡迎儀式及免費入園遊玩，赴柬埔寨遊客將參加當地旅遊觀光局負責人出席的暹粒歡迎晚宴等。

澎湃新聞報導，除廣州外，其他城市多家多家旅行社也搶發「首團」。「作為一個旅遊人，出境旅遊團恢復後的首團如果沒參加，我會抱憾終生的。」春秋旅遊副總經理周衛紅表示，6日10時40分，上海首個出發的出境旅遊團搭乘春秋航空前往泰國普吉島，她自掏腰包，成為首團24名遊客中的一名。而這個普吉島6日5晚的跟團遊產品，售價4000元人民幣（約590美元），20餘個席位在推出當晚就售罄。

凱撒旅業官微發布消息稱，出境遊業務已全面啟動，2023年首批出境遊產品正式上線。2023年首個赴歐旅遊團組於2月7日啟程。攜程旅行透露，最早的出境團是2月7日前往曼谷的泰國曼谷+芭達雅6日5晚半自助遊。