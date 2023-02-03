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「老馬走了」南京動物園訃告刷屏 溫暖文字看哭好多人

中國新聞組／北京4日電
老馬是一隻生活在紅山動物園的馬來熊。（取材自山西晚報）
老馬是一隻生活在紅山動物園的馬來熊。（取材自山西晚報）

「老馬走了。老馬展現的睿智、豁達的生活態度對我們的鼓舞，都是所有遇見老馬的人最寶貴的財富。祝願老馬在另一個世界也能幸福安康。」近日，「老馬走了」訃告刷屏，很多人悲傷之餘寄予祝福。老馬是一隻生活在南京紅山森林動物園的馬來熊，去（2022）年底離世，園方為牠發出如失去家人般溫暖的訃告，看哭了好多人。

山西晚報報導， 「馬來熊老馬（1989-2022）於2022年12月31日在熊館後場自然離世，享年33歲。 」這則訃告來自熊館全體飼養員。網友說，在平均壽命20多歲的馬來熊裡，33歲離世的老馬屬於「喜喪」。

牠原本來自一個表演團，從1993年來到紅山森林動物園，作為紅山動物園的元老級住戶，陪伴了一代80後南京孩子長大。在訃告裡可以看到，老馬「熊生」的最後時刻一直被細心照顧，「為了幫助牠挺過這個冬天，我們與獸醫時刻保持對老馬的關注，給牠蓄上暖暖的稻草窩，輔以暖燈、油燈等設備加熱。 」睡夢中的老馬，在暖暖的稻草中安詳離開。

紅山森林動物園寫的「老馬走了」訃告。（取材自山西晚報）
紅山森林動物園寫的「老馬走了」訃告。（取材自山西晚報）

2019年，老馬的「老伴」因病去世，牠開始了孤獨又漫長的內場生活，而2021年搬入新熊館後，多方努力送牠進了外場，接觸到了更開闊的自然環境，以老馬的身體條件來說格外珍貴，也是熊館飼養員最自豪的事情。

訃告裡，格外提到了這次外出：「老馬第一次進入熊館外場探索時，正是美好晴亮的春天，老馬坐在油菜花旁抬頭打量飛舞的蝴蝶，溫暖的風從城市吹來又吹回到城市，在這裡短暫停留時，牠也會安靜地陪在老馬身旁。 」

報導說，訃告裡的老馬，不只是一隻普通的馬來熊，更是亦師亦友的、家人般的存在。就像網友所說，「從未謀面，也為用心的相處照料，和真誠的情感落淚」。

對動物園來說，老馬就是獨一無二的。在老馬的訃告中，牠就像一個老友，見證了人類30多年的來來往往。

這並不是紅山森林動物園第一次因為動物訃告出圈。2020年9月，飼養員彭培拉為離世的獐子「紫金」寫下訃告，「性格友善，沉穩，帶頭吃飯。」短短10個字，讓人們記住了紫金。

在這裡，訃告也不是明星動物的專利，每一個動物都會被真誠相待。2021年，動物園救助的小香豬「意外」因為受涼去世，他們也為「意外」撰寫了一份訃告：「感謝牠帶給我們的回憶和寶貴教訓，希望大家都能記住牠，因為牠是世界上最特別的豬。 」

2020年9月，紅山森林動物園飼養員彭培拉為離世的獐子“紫金”寫下訃告。山西晚報
2020年9月，紅山森林動物園飼養員彭培拉為離世的獐子“紫金”寫下訃告。山西晚報

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