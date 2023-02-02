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寧波街頭出現特斯拉教練車 教自動檔駕駛

中國新聞組／北京2日電
寧波街頭的特斯拉教練車。（上游新聞／網路圖片）
寧波街頭的特斯拉教練車。（上游新聞／網路圖片）

近日有網友發帖稱，在浙江寧波街頭看到一輛特斯拉教練車，照片顯示，一輛白色特斯拉model 3在街頭行駛，車尾掛著黃色號牌「浙B8**0學」和藍色噴塗的「教練車」字樣，在路上格外顯眼。消息傳開後，特斯拉所屬駕校回應指，「這是用來教自動檔（自排，下同）學員的教練車。」

上游新聞報導，自2014年特斯拉在中國銷售以來，不斷受到新能源車愛好者的追捧。有網友感到好奇：「用這個車學自動檔嗎」、「估計系統和正常車功能不一樣。」

來源：YouTube

對於使用特斯拉考自動檔駕照一事，駕駛特斯拉教練車的劉教練說：「特斯拉有兩個踏板，三種駕駛模式供選擇，其中包括單踏板模式與雙踏板模式。學員可以報名學開特斯拉，車上也有副剎，去考場考試前還是要熟悉駕駛其他燃油自動檔汽車，平時可以開特斯拉練車。」劉教練還特別提醒：「現在報名還不一定收，比如一對一教學，因為學特斯拉車的時間大家要剛好合拍才行。」劉教練表示，報特斯拉是VIP班，學員總歸是少的。

至於駕校新增特斯拉教練車是否是二手車的疑問，駕校工作人員表示：「是駕校買的新車，已經有一年多了。」

對於特斯拉能否做教練車一事，重慶特斯拉中心工作人員表示：「那輛車應該是駕校自己採購的資產。特斯拉公司沒有向駕校提供教練車這方面的業務。」

特斯拉 駕照 汽車

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