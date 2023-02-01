標價烏龍？百萬保時捷賣12萬 600人搶訂購
12.4萬（人民幣，下同，約1.8萬美元）就能買到保時捷Panamera？這天大的好消息那不得手刀衝去下訂。銀川保時捷中心1月30日就上線了這麼一台跑車，訂金僅需911元，吸引了598人下單。但隔日，該中心說庫存僅有1輛，售完下架了，目前已與首單用戶達成協議。「真的有人買到車嗎？」網友質跳樓甩賣不像營銷，可能是標價出烏龍。
紅星新聞報導，銀川保時捷中心工作人員表示，不是標價錯誤，而是庫存僅有一輛，售完下架了，「保時捷小程序上架的車輛實際庫存為一台，首單用戶購買成功後，後面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內退還訂金。銷售人員正在陸續與下訂的用戶溝通」。
從截圖來看，這輛12.4萬元的Panamera為330P馬力、零百加速5.6秒。目前在售的Panamera 2023款改款2.7T鉑金版，售價112.7萬元（約18.8萬美元）起。如此說來，銀川保時捷中心給出了驚人的一折折扣，說是跳樓價也不為過。
然而有網友質疑，銷售過程中，並未標注價格為12.4萬元的Panamera庫存只有一輛，也沒有任何營銷宣傳，「百萬豪車一折出售，正常情況肯定是搞活動，會喊得全網都知道。哪兒像這回悄咪咪的，什麽宣傳都沒有，保時捷圖個啥？那個首單用戶是不是有啥特殊情況啊？」
工作人員對於首單用戶是誰一問三不知，只表示，「目前已與首單用戶達成協議，具體協議內容暫不方便透露。
網友此前猜測，12.4萬元的價格是操作錯誤，畢竟電商平台、周大福、蘋果等都出現過類似的烏龍。
至於是否算重大誤解？律師余林峰表示，重大誤解，指的是一方當事人因自己的過錯導致對合同的內容等發生誤解而訂立了合同。誤解直接影響到當事人所應享有的權利和承擔的義務。也就是說，如果12.4萬元的價格確實是標錯了，保時捷方面有權撤銷合同。
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