標價烏龍？百萬保時捷賣12萬 600人搶訂購

百萬價格的保時捷在網上出現12.4萬的價格，引發搶購。（取材自紅星新聞）

12.4萬（人民幣，下同，約1.8萬美元）就能買到保時捷Panamera？這天大的好消息那不得手刀衝去下訂。銀川保時捷中心1月30日就上線了這麼一台跑車，訂金僅需911元，吸引了598人下單。但隔日，該中心說庫存僅有1輛，售完下架了，目前已與首單用戶達成協議。「真的有人買到車嗎？」網友質跳樓甩賣不像營銷，可能是標價出烏龍。

紅星新聞報導，銀川保時捷中心工作人員表示，不是標價錯誤，而是庫存僅有一輛，售完下架了，「保時捷小程序上架的車輛實際庫存為一台，首單用戶購買成功後，後面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內退還訂金。銷售人員正在陸續與下訂的用戶溝通」。

從截圖來看，這輛12.4萬元的Panamera為330P馬力、零百加速5.6秒。目前在售的Panamera 2023款改款2.7T鉑金版，售價112.7萬元（約18.8萬美元）起。如此說來，銀川保時捷中心給出了驚人的一折折扣，說是跳樓價也不為過。

然而有網友質疑，銷售過程中，並未標注價格為12.4萬元的Panamera庫存只有一輛，也沒有任何營銷宣傳，「百萬豪車一折出售，正常情況肯定是搞活動，會喊得全網都知道。哪兒像這回悄咪咪的，什麽宣傳都沒有，保時捷圖個啥？那個首單用戶是不是有啥特殊情況啊？」

工作人員對於首單用戶是誰一問三不知，只表示，「目前已與首單用戶達成協議，具體協議內容暫不方便透露。

網友此前猜測，12.4萬元的價格是操作錯誤，畢竟電商 平台、周大福、蘋果 等都出現過類似的烏龍。