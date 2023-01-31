鄂女剪掉丈夫命根子 行拘10日罰200元 網轟罰得太輕

網傳犯案的婦女。 (取材自中華網/@豫南小飛俠)

湖北公安 執法公開平台上近日一份「行政處罰決定書」顯示，襄陽一楊姓女子因剪掉丈夫陰莖，被行拘10日罰款200元（人民幣，下同，約29.6美元），引發議論，網民們普遍認為處罰太輕，對行凶者一點威懾力也沒有。

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澎湃新聞報導，事情發生在湖北省襄陽市樊城區，2023 年1月25日大年初四，楊女和張姓丈夫到哥哥家拜年，當晚兩人在哥哥家的臥室發生性關係後，楊女卻用剪刀將丈夫的下體剪掉，丈夫疼痛難忍呼救，家中的親屬聽到呼救後立馬撥打了報警電話和急救電話，公安機關接到報警後第一時間將張男送醫救治，而楊女則被依法處治安拘留10日、並處罰款200元的行政處罰，該處罰決定書引發網友熱議。

事發現場。 (取材自中華網/@豫南小飛俠)

有網友譏諷「王思聰幾個巴掌200萬，剪掉男人命根子才200元」、「這玩意兒只值200？不就是家暴 嗎？」也有網友稱應該關注否有婚姻內部矛盾。

針對網友的質疑，湖北省襄陽市樊城區公安分局回應，指目前張男的傷情鑒定結果未出，所以現在只能按照行政案件處理，只要傷情鑒定結果是輕傷及以上， 一定會追究楊女的刑事責任。

對於楊女可能會承擔怎樣的法律責任？有律師表示，根據「人體損傷程度鑒定標準」的規定，根據損傷的部位以及功能的缺失情況可能會造成重傷一級、二級以及輕傷一級、二級等情況。從媒體披露的「剪掉陰莖」信息來看，有可能屬於重傷二級，可能面臨三年以上十年以下有期徒刑。