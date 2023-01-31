我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

鄂女剪掉丈夫命根子 行拘10日罰200元 網轟罰得太輕

中國新聞組／北京31日電
網傳犯案的婦女。 (取材自中華網/@豫南小飛俠)
網傳犯案的婦女。 (取材自中華網/@豫南小飛俠)

湖北公安執法公開平台上近日一份「行政處罰決定書」顯示，襄陽一楊姓女子因剪掉丈夫陰莖，被行拘10日罰款200元（人民幣，下同，約29.6美元），引發議論，網民們普遍認為處罰太輕，對行凶者一點威懾力也沒有。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，事情發生在湖北省襄陽市樊城區，2023年1月25日大年初四，楊女和張姓丈夫到哥哥家拜年，當晚兩人在哥哥家的臥室發生性關係後，楊女卻用剪刀將丈夫的下體剪掉，丈夫疼痛難忍呼救，家中的親屬聽到呼救後立馬撥打了報警電話和急救電話，公安機關接到報警後第一時間將張男送醫救治，而楊女則被依法處治安拘留10日、並處罰款200元的行政處罰，該處罰決定書引發網友熱議。

事發現場。 (取材自中華網/@豫南小飛俠)
事發現場。 (取材自中華網/@豫南小飛俠)

有網友譏諷「王思聰幾個巴掌200萬，剪掉男人命根子才200元」、「這玩意兒只值200？不就是家暴嗎？」也有網友稱應該關注否有婚姻內部矛盾。

針對網友的質疑，湖北省襄陽市樊城區公安分局回應，指目前張男的傷情鑒定結果未出，所以現在只能按照行政案件處理，只要傷情鑒定結果是輕傷及以上， 一定會追究楊女的刑事責任。

對於楊女可能會承擔怎樣的法律責任？有律師表示，根據「人體損傷程度鑒定標準」的規定，根據損傷的部位以及功能的缺失情況可能會造成重傷一級、二級以及輕傷一級、二級等情況。從媒體披露的「剪掉陰莖」信息來看，有可能屬於重傷二級，可能面臨三年以上十年以下有期徒刑。

公安 家暴 2023

上一則

合作？月內兩度見面 馬雲在港會泰首富「相談要事」

延伸閱讀

趙玲芝律師事務所提供法律專業服務 成功率高 免費咨詢

趙玲芝律師事務所提供法律專業服務 成功率高 免費咨詢
新年的禮物

新年的禮物
王思聰賠209萬？ 疑被毆者發聲：沒那麼多

王思聰賠209萬？ 疑被毆者發聲：沒那麼多
囚犯倍增 2027關閉雷克島恐生變

囚犯倍增 2027關閉雷克島恐生變

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職