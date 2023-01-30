浙男盼女兒入職阿里 騙子表哥誑稱有門路 設局3年連環套詐700萬元

老趙一家人給諸暨市城中派出所民警齊亨賢快遞了一面錦旗表達感謝。（取材自上觀新聞）

浙江男子老趙（化名）為給女兒找工作，被親戚設局騙了3年，以入職阿里、購買私募基金等各種理由，騙走700多萬元，實施這個連環騙局的宣某（化名），近日被判刑12年。

上觀新聞報導，2018年，老趙的女兒即將大學畢業，宣某是老趙的遠房表親，他自稱在阿里巴巴航旅部上班，可以幫表妹也就是老趙的女兒入職阿里。隨後為表妹安排了一場「面試」，找來同夥斯某、劉某冒充阿里巴巴航旅事業部組長和人事部主任，在杭州為老趙一家當面「引薦」騙取信任。

見面後，宣某先是稱表妹的學歷和工作經驗不足，入職前需要她先考證。過兩年，還會安排她到英國留學。就這樣，宣某以辦理留學資質、簽證資金凍結審查、購買保險 等理由，騙取老趙一家20餘萬元。

後來，留學因疫情推遲，宣某便先幫表妹「入職」阿里當「旅遊師」，不用到公司打卡上班，甚至還能全國旅行。她只需要到指定地點完成打卡，再對景區、酒店進行測評，撰寫旅行體驗。所有出行費用由宣某幫表妹「走流程報銷」，還會給她按月發放工資，而實際上羊毛出在羊身上。

之後，宣某的詐騙 理由變得更加五花八門，他以內部基金認購、員工福利用房、用車購買費、雙十一活動投資 、繳納養老保險、繳納公積金等理由向表妹索要相關費用。宣某還偽造阿里基金購買合同，以購買私募基金對表妹工作有利，勸導老趙夫婦借錢集資購買，共計騙取老趙一家700餘萬元。

而這些被騙的錢財，都是老趙全家借款、貸款來的。

宣某為持續獲得老趙一家信任，前期每月都會給老趙轉幾千元錢，稱是投資返利。然而，騙到錢的宣某到處賭博、揮霍，2021年7月，宣某沒有按期轉帳甚至失聯，老趙一家才意識到被騙到派出所報案。同年8月，宣某及其同案犯被抓獲。諸暨市城中派出所民警齊亨賢成功幫趙先生一家追回200餘萬元現金，並扣押宣某價值近300萬元房產一套。

2022年年底，宣某的行為因構成詐騙罪，被諸暨市人民法院依法判處有期徒刑12年。大年初一，老趙一家人給齊警官快遞了一面錦旗，向他表示感激。