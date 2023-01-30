浙男盼女兒入職阿里 騙子表哥誑稱有門路 設局3年連環套詐700萬元
浙江男子老趙（化名）為給女兒找工作，被親戚設局騙了3年，以入職阿里、購買私募基金等各種理由，騙走700多萬元，實施這個連環騙局的宣某（化名），近日被判刑12年。
上觀新聞報導，2018年，老趙的女兒即將大學畢業，宣某是老趙的遠房表親，他自稱在阿里巴巴航旅部上班，可以幫表妹也就是老趙的女兒入職阿里。隨後為表妹安排了一場「面試」，找來同夥斯某、劉某冒充阿里巴巴航旅事業部組長和人事部主任，在杭州為老趙一家當面「引薦」騙取信任。
見面後，宣某先是稱表妹的學歷和工作經驗不足，入職前需要她先考證。過兩年，還會安排她到英國留學。就這樣，宣某以辦理留學資質、簽證資金凍結審查、購買保險等理由，騙取老趙一家20餘萬元。
後來，留學因疫情推遲，宣某便先幫表妹「入職」阿里當「旅遊師」，不用到公司打卡上班，甚至還能全國旅行。她只需要到指定地點完成打卡，再對景區、酒店進行測評，撰寫旅行體驗。所有出行費用由宣某幫表妹「走流程報銷」，還會給她按月發放工資，而實際上羊毛出在羊身上。
之後，宣某的詐騙理由變得更加五花八門，他以內部基金認購、員工福利用房、用車購買費、雙十一活動投資、繳納養老保險、繳納公積金等理由向表妹索要相關費用。宣某還偽造阿里基金購買合同，以購買私募基金對表妹工作有利，勸導老趙夫婦借錢集資購買，共計騙取老趙一家700餘萬元。
而這些被騙的錢財，都是老趙全家借款、貸款來的。
宣某為持續獲得老趙一家信任，前期每月都會給老趙轉幾千元錢，稱是投資返利。然而，騙到錢的宣某到處賭博、揮霍，2021年7月，宣某沒有按期轉帳甚至失聯，老趙一家才意識到被騙到派出所報案。同年8月，宣某及其同案犯被抓獲。諸暨市城中派出所民警齊亨賢成功幫趙先生一家追回200餘萬元現金，並扣押宣某價值近300萬元房產一套。
2022年年底，宣某的行為因構成詐騙罪，被諸暨市人民法院依法判處有期徒刑12年。大年初一，老趙一家人給齊警官快遞了一面錦旗，向他表示感激。
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