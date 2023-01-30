我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文與捷克總統當選人已通電話 路透稱外交突破

加油站員工嗆「不幫黑人服務」6旬非裔婦獲賠百萬

浙男盼女兒入職阿里 騙子表哥誑稱有門路 設局3年連環套詐700萬元

中國新聞組／北京30日電
老趙一家人給諸暨市城中派出所民警齊亨賢快遞了一面錦旗表達感謝。（取材自上觀新聞）
老趙一家人給諸暨市城中派出所民警齊亨賢快遞了一面錦旗表達感謝。（取材自上觀新聞）

浙江男子老趙（化名）為給女兒找工作，被親戚設局騙了3年，以入職阿里、購買私募基金等各種理由，騙走700多萬元，實施這個連環騙局的宣某（化名），近日被判刑12年。

上觀新聞報導，2018年，老趙的女兒即將大學畢業，宣某是老趙的遠房表親，他自稱在阿里巴巴航旅部上班，可以幫表妹也就是老趙的女兒入職阿里。隨後為表妹安排了一場「面試」，找來同夥斯某、劉某冒充阿里巴巴航旅事業部組長和人事部主任，在杭州為老趙一家當面「引薦」騙取信任。

見面後，宣某先是稱表妹的學歷和工作經驗不足，入職前需要她先考證。過兩年，還會安排她到英國留學。就這樣，宣某以辦理留學資質、簽證資金凍結審查、購買保險等理由，騙取老趙一家20餘萬元。

後來，留學因疫情推遲，宣某便先幫表妹「入職」阿里當「旅遊師」，不用到公司打卡上班，甚至還能全國旅行。她只需要到指定地點完成打卡，再對景區、酒店進行測評，撰寫旅行體驗。所有出行費用由宣某幫表妹「走流程報銷」，還會給她按月發放工資，而實際上羊毛出在羊身上。

之後，宣某的詐騙理由變得更加五花八門，他以內部基金認購、員工福利用房、用車購買費、雙十一活動投資、繳納養老保險、繳納公積金等理由向表妹索要相關費用。宣某還偽造阿里基金購買合同，以購買私募基金對表妹工作有利，勸導老趙夫婦借錢集資購買，共計騙取老趙一家700餘萬元。

而這些被騙的錢財，都是老趙全家借款、貸款來的。

宣某為持續獲得老趙一家信任，前期每月都會給老趙轉幾千元錢，稱是投資返利。然而，騙到錢的宣某到處賭博、揮霍，2021年7月，宣某沒有按期轉帳甚至失聯，老趙一家才意識到被騙到派出所報案。同年8月，宣某及其同案犯被抓獲。諸暨市城中派出所民警齊亨賢成功幫趙先生一家追回200餘萬元現金，並扣押宣某價值近300萬元房產一套。

2022年年底，宣某的行為因構成詐騙罪，被諸暨市人民法院依法判處有期徒刑12年。大年初一，老趙一家人給齊警官快遞了一面錦旗，向他表示感激。

投資 保險 詐騙

上一則

奔馳加油錢扔地上 員工含淚撿起 車主疑英雄聯盟解說孫亞龍

下一則

家樂福敗走湖南 中國關店消息不斷

延伸閱讀

加速電商化布局 抖音超市上線 挑戰阿里京東

加速電商化布局 抖音超市上線 挑戰阿里京東
抖音超市上線 嗆阿里、京東 乳飲、電器、保健品等統統都賣

抖音超市上線 嗆阿里、京東 乳飲、電器、保健品等統統都賣
老王的看護（中）

老王的看護（中）
美股「迷因股天王」入股阿里巴巴 推動庫藏股 擴大至600億美元

美股「迷因股天王」入股阿里巴巴 推動庫藏股 擴大至600億美元

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05

超人氣

更多 >
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個
女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況

女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況