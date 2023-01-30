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重慶古鎮汪精衛夫婦跪像 離奇不見 網：有人想替他跪

中國新聞組／北京30日電
此前的汪精衛跪像。（取材自齊魯晚報）
此前的汪精衛跪像。（取材自齊魯晚報）

近日，有網友發布短視頻稱，重慶磁器口古鎮汪精衛、陳璧君夫婦雕像神奇失踪，4部門都不知被誰搬走，景區回應：要過段時間才恢復。

來源：YouTube

齊魯晚報齊魯壹點官方帳號指出，該短視頻博主在視頻中講述：「幾年沒來，這裡跪的兩個人不見了，原本這邊跪的是汪精衛，這邊跪的是陳璧君，為什麼要撤掉，我也覺得很奇怪。」評論區裡，也有網友對汪精衛跪像的「失踪」表示疑問：「是誰把汪精衛夫婦的跪像搬走了？為什麼要搬走？」

短視頻博主在視頻中指重慶磁器口汪精衛跪像神奇失蹤。（取材自齊魯晚報）
短視頻博主在視頻中指重慶磁器口汪精衛跪像神奇失蹤。（取材自齊魯晚報）

據公開資料顯示，在重慶磁器口古鎮，有一座抗戰無名將士墓，墓前擺放著雙手被縛、跪在地上的汪精衛、陳璧君雕像。據了解，雕像最初在1940年由雕塑家王臨乙設計。原跪像為泥塑模型，損壞後再造青石像，後期被毀壞又重新製作了鐵鑄雕像。

而現在，汪精衛夫婦跪像為何「失踪」？重慶磁器口古鎮景區工作人表示：「這個好像是因為那一塊區域後期在打造，暫時好像是搬離了，要過段時間才恢復。」關於搬離和恢復時間，工作人員表示，「具體時間我們也不知道，要等通知。」重慶磁器口古鎮管理委員會工作人員則稱，「這些設施應該是建設辦在管理。」

網民對此表示，「看來是有人想替他跪那兒了」、「想想重慶前幾年火爆的熊本熊」、「是某些勢力害怕了麼」、「大概是下一部電影「『曲線』」要拍攝了吧」。

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